Solrødborgere tog løbesko på

Sydkysten - 20. juni 2017

Solrød Rundt Løbet blev en succes med 150 deltagere i flot vejr.

Solrød Rundt Løbet, der ofte er blevet holdt af Solrød Atletik & Motion, men stoppede som følge af for lav tilslutning, blev lørdag holdt i en ny udgave.

Solrød Center arrangerede i lørdags løbet i samarbejde med lokalavisen Sydkysten og Solrød Atletik & Motion. Det blev et vellykket arrangement, hvor de 150 deltagere havde mulighed for enten at løbe 3, 5 eller 10 km gennem den smukke by Solrød. De kunne også vælge 5 km powerwalk, som borgmester Niels Hörup (V) havde valgt, og det havde ifølge borgmesteren været en dejlig tur i smuk natur.

- Vi er overordentlig tilfredse. Vi havde håbet på 100 deltagere, så det endelige antal på 150 var over vores forventninger, siger centerchef Mia Ellman, Solrød Center.

- Vi var heldigvis begunstiget af et dejligt vejr, og det var måske baggrunden for, at en del tilmeldte sig på selve løbsdagen. Vi vil gerne være et samlingssted for hele Solrød, og det er løbet godt med til, fortæller centerchefen.

- Vi havde tidskontrol, så det hele var meget professionelt. Og med de mange meget positive tilbagemeldinger, vi har fået, er jeg overbevist om, at løbet bliver arrangeret igen til næste år. Det skulle jo gerne blive en årligt tilbagevendende begivenhed, lyder det fra Mia Ellman.

Løbet havde start og mål i Solrød Center, hvor der udover mange gode tilbud også var boder med mad og drikke. Det skabte ekstra god stemning i centret.

Der var sat borde og stole op, så det også var muligt at sidde, da borgmester Niels Hörup (V) deltog i præmieoverrækkelse og lodtrækning blandt samtlige løbsnumre. Den sidste lodtrækning var et gavekort på 5.000 kr. fra en udstiller og gik til nr. 1. Niels Hörup (V) vandt selv flere gange, men valgte at holde sig lidt i baggrunden.