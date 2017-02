Efter tresætsdrama vandt Jakob Nilsson 2. herresingle over Mikkel Mikkelsen Og så var der dømt tarzan. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Solrød tættere på semifinale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Solrød tættere på semifinale

Sydkysten - 17. februar 2017 kl. 08:35 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Badminton: - The Winner Takes It All.

Sådan sang Therese fra Solrød Gymnasium smukt til klaver-akkompagnement inden Solrøds store jubelaften, hvor de 450 tilskuere så ligaholdet hjemføre en 4-1 sejr i det første kvartfinaleopgør mod Værløse.

Vinderen tog nu ikke helt det hele, for det bliver først ved returopgøret mandag den 20. februar i Værløse afgjort, hvem der går videre til semifinalen.

Solrød har dog et godt udgangspunkt og må have selvtilliden i orden. I grundspillet vandt Solrød også over Værløse.

- Returkampen kan blive til hvad som helst, men nu er vi da sikre på at få golden set og kan nøjes med 3-3, lød det fra Solrøds cheftræner Jakob Poulsen.

De to hold stod fantastisk godt til hinanden og skabte en badmintonaften uden lige, hvor 320 tilskuere først var til fælles spisning.

Mange opgør var over tre spændende sæt. På trods af den overbevisende sejr var det en meget tæt holdkamp, hvor første herresingle var den eneste kamp, der ikke blev afgjort i tre sæt.

Stolt af SSB

Foran 3-1 inden sidste spillerunde skulle SSB blot vinde enten damedouble eller herresingle i den sidste runde.

Det var den nykårede danske mester i herredouble Rasmus Fladberg, der sikrede sejren til 4-1 i herresingle, så damedoublen ikke blev spillet færdig.

Der er nu lagt op til endnu et drama mellem to godt matchede mandskaber, når returkampen spilles mandag den 20. februar kl. 19 i Værløse, formentlig med en masse Solrød-supportere klar til at lade tsunamien rulle frem mod semifinalen.

Team Skælskør-Slagelse, Vendsyssel og Skovshoved har allerede sikret sig semifinalepladser.