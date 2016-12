Efter at Solrød Biogas (billedet) er kommet op at køre på fuldt blus, har kommunen reduceret udslippet med 47.211 ton om året og er altså langt over målet. Over halvdelen af reduktionen i CO2-udledningen skyldes biogasanlægget. Foto: Bjørn Armbjørn

Solrød når klimamål og mere til

Målet for 2014 var, at udledningen af drivhusgasser skulle reduceres med 34.200 ton årligt, men efter at Solrød Biogas er kommet op at køre på fuldt blus, har kommunen reduceret udslippet med 47.211 ton om året og er altså langt over målet. Over halvdelen af reduktionen i CO2-udledningen skyldes biogasanlægget.