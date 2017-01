Solrøds nye spiller Hans-Kristian Vittinghus er her flankeret af sportschef Preben Nørgaard og cheftræner Jakob Poulsen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Solrød kan nå toppen om få år

Sydkysten - 14. januar 2017 kl. 15:18

Hans-Kristian Vittinghus glæder sig til at spille på Solrøds ligahold.

- Solrød har et koncept, jeg fuldt ud kan gå ind for. Selv om jeg ikke har spillet her, har jeg fulgt klubben, og desuden var jeg på et tidspunkt også træner i Solrød, lød det tirsdag fra Hans-Kristian Vittinghus, der fik sin første badmintonuddannelse i netop Solrød.

Hans-Kristian Vittinghus er netop nu nummer 12 på verdensranglisten i herresingle og nåede i 2011 kvartfinalen ved VM, men blev her besejret af Taufik.

Han var med til at sikre en af dansk badmintons hidtil største triumfer, da han vandt den afgørende kamp, så Danmark sikrede sig VM for hold, Thomas Cup. Det var første gang, et hold uden for Asien vandt.

Han spiller netop nu for Team Skælskør Slagelse, men har tidligere spillet for Greve. Han tror for alvor på Solrøds muligheder fremover.

- Holdet har et enormt potentiale, hvor der måske skal tilføjes en enkelt eller to nye spillere mere, så kan det komme helt op i toppen af ligaen, sagde Hans-Kristian Vittinghus.

