Morten Ytte Olsen var lykkelig, da han fik scoret for Beach Soccer landsholdet, der havde succes i sommer ved Beach Soccer League 2016. Privatfoto,

Solrød-dreng nu på rette fodboldhylde

Sydkysten - 11. september 2016 kl. 18:33 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fodbold: En 27-årig spiller i Solrød FC smiler ekstra meget i denne tid. Det er frontangriberen Morten Ytte Olsen, som efter ophold i Køge og Brøndby nu er tilbage i barndomsklubben Solrød FC.

- Jeg er født og opvokset i Solrød, og valget af klub var let, det skulle være SFC, som min far Thomas Ytte Olsen var en del af i mange år, indtil han flyttede til Rønnede, siger Morten Ytte, der kom tilbage efter at have været i Brøndby i to år uden den helt store succes.

- I Brøndby døjede jeg mere og mere med lyskeproblemer, men fortsatte alligevel med at spille trods smerter, siger Morten Ytte Olsen

- Jeg blev spurgt, om jeg ville vende tilbage til SFC og kort efter, om jeg ville være tilfreds med, at Jeppe Svensson blev cheftræner. Det blev jeg glad for at høre, da jeg kendte Jeppe fra tidligere som en meget kompetent træner, lyder det videre fra Morten Ytte Olsen.

De første to efterårskampe måtte han springe over. Første gang skyldtes det, at han skulle spille for Beach Soccer landsholdet, anden gang en knæskade.

Når han er så glad og tilfreds med det hele, har det flere årsager:

- Jeg synes, jeg er kommet på den rette fodboldhylde her i SFC, hvor der er et fantastisk kammeratskab. Hyggen bagefter i omklædningsrummet er vigtig for mig. Vi har fået flere nye spillere, som hurtigt er faldet til, og så tror jeg på succes med oprykning til Sjællandsserien for holdet. Desuden har det vist sig, at Jeppe kan lave et program for mig, som lysner på mine skadeproblemer, fortsætter angriberen.

- I Køge, hvor jeg nok har haft min hitil bedste træner i Morten Eskesen, var jeg med til at rykke fra serie 3 til 1, og i ungdomsårene i Herfølge nåede jeg blandt andet på Danmarksserieholdet, siger Morten Ytte Olsen videre.

I år har han haft succes på Beach Soccerlandsholdet, der gjorde det godt ved Euro Beachsoccer League 2016 i Midteuropa.

Målsætning - Nu gælder det Solrød FC, hvor jeg i min første kamp på det bedste hold efter tilbagekomsten scorede to gange. I sidste sæson blev jeg topscorer med 13 mål i 13 kampe, og udover oprykning har jeg nu en privat målsætning om at score 20 mål i sæsonen, lyder det videre fra Morten Ytte.

Job og familie - Jeg arbejder til hverdag i firmaet TRYL Værktøj, som min far ejer. Det har med salg at gøre inden for skærende værktøjer til maskinfabrikker.

Privat er han kæreste med Camilla, de har sammen købt hus i Tureby og skal være forældre, når sæsonen slutter.

- Vi skal have en pige. Jeg glæder mig helt vildt meget til at skulle være far for første gang.