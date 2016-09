Jonas Lyduch bliver assisterende landstræner i Holland, efter at han forlod Greve Badminton efter sidste sæson. Foto: GSB

Søskendepar har styr på fremtiden

Sydkysten - 14. september 2016 kl. 13:52 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Badminton: Et kendt søskendepar har fået fremtiden på plads.

Søskendeparret Nadia og Jonas Lyduch, der var henholdsvis cheftræner og assisterende træner for Greves ligahold i sidste sæson, og begge gennem en årrække har haft deres gang i denne klub, valgte begge at forlade GSB, da deres mor, Anne Marie Lyduch, valgte at stoppe som formand efter 21 år.

Begge fortsætter inden for badminton. Nadia skal være aktiv spiller, mens Jonas fortsætter trænergerningen. Han har blandt andet været dansk landsholdsungdomstræner og har nu sagt ja til jobbet som assisterende landstræner i Holland. Han tiltræder stillingen den 21. september.

- Det er et job, jeg glæder mig helt vildt til, og jeg vil gøre mit allerbedste for at gøre en forskel i hollandsk badminton, siger Jonas Lyduch.

- Det bliver hårdt ikke at skulle se alle de fantastiske mennesker, jeg normalt ser i min hverdag, men nogen gange skal man springe ud i tingene, og det har jeg valgt at gøre, uddyber han.

Nadia Lyduch bliver derimod aktiv spiller i Karlslunde.

- Jeg har været aktiv spiller på de fleste af holdene i GSB, så det er absolut ikke en fremmed rolle for mig. Jeg bor i Greve, men afstanden til Karlslunde er så kort, at det ikke betyder noget. Jeg kender langt de fleste inden for denne sport i lokalområdet, også i Karlslunde, hvor jeg glæder mig til at begynde, siger Nadia Lyduch.