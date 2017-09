En helikopter lokaliserede jollen syv sømil syd for Dragør. Foto: Foto: Peter Andersen

Søredning: Helikopter ledte efter jolle

Sydkysten - 04. september 2017 kl. 08:39 Af Petter Becker-Jostes

Politiet og Søværnet rykkede her mandag morgen ud for at finde en jolle, der havde fået motorstop ude i Køge Bugt.

Det var i første omgang Københavns Politi, der fik meldingen klokken 07.00. På en dårlig forbindelse fik personerne i jollen fortalt, at man lå i nærheden af Brøndby Strand med motorstop, og i første omgang lød det som om, båden muligvis tog vand ind. Marinestaben - den tidligere Søværnets Operative Kommando - blev underrettet, og da meldingen lød på, at båden lå ud for Brøndby Strand, overtog Københavns Vestegns Politi opgaven med at koordinere mellem de forskellige myndigheder, oplyser vagtchef ved Vestegnens Politi, Søren Enemark.

En helikopter og en af Søværnets både blev sendt afsted, mens politiet sendte en indsatsleder til havnen i Brøndby Strand, blandt andet for at finde ud af, om nogen havde informationer om jollen. Samtidigt blev lydfilen fra nødopkaldet analyseret af Vestegnens Politi, og her viste det sig, at der ikke var tale om, at båden tog vand ind. Til sidst blev jollen lokaliseret syv sømil syd for Dragør.

- De skal have roet i flere timer, siger Søren Enemark, som dog ikke kan oplyse, hvordan jollen blev sejlet ind til land.

Søredning ved Brøndby Strand. Mindre båd med motorstop. Fundet af helikopter syd for Dragør i god behold. Vagtchefen. #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) September 4, 2017