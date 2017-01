Søger vidner: Cyklist fundet bevidstløs

- Vi ved ikke, om cyklisten er blevet påkørt, har fået et ildebefindende eller blot er væltet ved et uheld, skriver politiet i døgnrapporten.

Et vidne har oplyst, at der på stedet holdt en knallert/knallertfører, som tilsyneladende var standset på stedet for at hjælpe den tilskadekomne cyklist. Knallertføreren forlod stedet før ambulancens ankomst. Knallertføreren er således ikke identificeret. Knallertføreren kan være et vigtigt vidne og måske oplyse sagen, hvorfor politiet gerne vil afhøre ham til sagen.