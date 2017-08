Kvinde satte børneting til salg på den blå avis men havde ingen indention om at aflevere de solgte varer. Foto: Arkiv

Snød med børneting på DBA: Fængsel i fire måneder

Sydkysten - 02. august 2017 kl. 05:18 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kan være mange penge at hente, når man sætter sine brugte børnesager til salg på Den blå Avis - men hvis man ikke har nogen intention om rent faktisk at aflevere sagerne til køber, når denne har betalt for det, er det selvfølgelig strafbart. Derfor er en 33-årig kvinde fra Solrød nu blevet idømt en fængselsstraf på fire måneder ved Retten i Roskilde. Dermed er hun nu for fjerde gang blevet dømt for bedrageri, ligesom hun også er blevet dømt for hæleri.

I denne omgang var det hele ti forhold, kvinden blev dømt for. Fra december 2015 til november sidste år satte hun forskellige børnesager - børnetøj, legesager, skumgummi-legetøj og barnevognstilbehør - til salg på dba.dk og fik sine ofre til at overføre pengene, enten via Swipp eller til hendes konto. I alt "tjente" kvinden på denne måde 10.206 kr., men selvom ofrene gentagne gange rykkede for det, modtog de aldrig det, de havde betalt for. Kun i et enkelt tilfælde fik et af ofrene sine penge retur.

Udover ofrenes vidneforklaringer fungerede også kontobevægelser og SMS-korrespondancer som beviser i sagen, og derfor blev kvinden også dømt for alle ti forhold. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på, at kvindens bedrageri var både planlagt og systematisk, og at hun tidligere blevet dømt for "helt ligeartet kriminalitet." Desuden skal hun betale pengene tilbage til seks af sine ofre.

For at sikre sig mod at blive snydt af falske sælgere anbefaler Den blå Avis i øvrigt, at man ikke overfører penge til sælgers konto. I stedet lyder anbefalingen, at man mødes ansigt til ansigt eller bruger Paypal, fordi man så er omfattet af Paypals køberbeskyttelse.