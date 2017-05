Se billedserie Selvom biotopen ved første øjekast måske ikke ser ud af så meget, så kan de nye område med planter noget helt særligt, forklarer Marcel S. Jannerup, der er pædagog i Naturbørnehaven.

Snart kribler og krabler det i naturbørnehaven

Sydkysten - 19. maj 2017 kl. 13:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lægger man vejen forbi en hyggelig dag i Nyskoven, så kan man allerede nu opleve Naturbørnehavens nye mini-biotop. Her spirer små grønne planter op af den brune jord, og børnehavebørnene vander flittigt det nye område.

Den nye mini-biotop formår allerede at leve op til dens formål - for målet er at gøre børn nysgerrige på naturen, så de får lyst til at udforske den og passe på den - både nu og i fremtiden.

Selvom biotopen ved første øjekast måske ikke ser ud af så meget, så kan de nye område med planter noget helt særligt, forklarer Marcel S. Jannerup, der er pædagog i Naturbørnehaven:

- Det bliver ligesom at gå ud på en typisk dansk eng. Det er bare mere koncentreret med lige nøjagtig de planter, der er attraktive for dyr og insekter at komme i, fortæller Marcel S. Jannerup.

Marcel S. Jannerup håber, at andre Solrød-borgere og besøgende i Nyskoven vil få glæde af biotopen og gå på opdagelser ligesom børnehavebørnene:

- Hvis de kommer sammen med deres børn og kan sætte sig et specielt sted og være sikre på at finde dyrene, så kan det være, de bliver lidt mere inspirerede til at tage ud sammen med deres børn selv, uddyber Marcel S. Jennerup.

Selvom ambitionerne med tiden er en endnu større biotop, så skal man starte et sted, og derfor nyder Naturbørnehaven nu glæde af de 20 kvadratmeter med det nye planteliv, som er doneret af Nordea-fonden.

Foruden Nordea-fonden er Ramasjang også med i samarbejdet, og i uge 21 kribler og krabler det netop på Ramasjang, hvor biotopernes dyreliv er i fokus. Så er det da en oplagt muligt at smutte ud i Nyskoven og opleve det hele på helt egen hånd.