Snart kan du bestille tid i Borgerservice

Se billedserie Et enigt byråd besluttede mandag at gå videre med planer om at åbne op for tidsbestilling hos Borgerservice i Greve Kommune.

Sydkysten - 06. september 2016 kl. 10:34 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve: Mange har prøvet det: Man skal lige ned i Borgerservice og have fornyet sit kørekort eller have svar på et spørgsmål. Man åbner døren og finder ud af, at mange andre har fået samme idé, og så ender man med at vente i lang tid i køen.

Derfor har Center for Byråd & Borgerservice i Greve indstillet til byrådet, at der indføres tidsbestillinger for at spare borgerne for ventetid.

På mandagens byrådsmøde var emnet oppe, og alle partierne var positivt stemte over for forslaget.

- Med tidsbestilling møder man en medarbejder, der er forberedt på, hvad henvendelsen drejer sig om, og samtidig minimeres risikoen for at gå forgæves. På den måde kan borgerne undgå at tage en halv fridag for at komme i Borgerservice. Det er dog vigtigt, at der bliver kigget på, hvordan borgere, der er udfordret fysisk eller på en anden måde, ikke bliver ramt af det her. Samlet mener Venstre, at forslaget vil være en serviceforbedring, sagde Morten Dahlin, der er gruppeformand i Venstres byrådsgruppe i Greve.

Socialdemokraternes gruppeformand, Niclas Bekker Poulsen, var i store træk enig.

- Vi er enige i, at det vil være en serviceforbedring med tidsbestilling, men der skal også være en mulighed for akuttider, sagde han og blev bakket op i det synspunkt af Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkepartis Liselott Blixt.

- En mulighed kan være at have én dag om ugen, hvor der er åbent for akuttider, mens de andre dage kan være med tidsbestilling, sagde hun.

Fokus på kommunikation

Forslaget lægger sig op af et lignende initiativ, der er iværksat i Gladsaxe Kommune. Her er der også åbnet op for akuttider.

Center for Byråd & Borgerservice skriver i oplægget, at tidsbestilling i Borgerservice kun bliver en succes, hvis den følges op af en massiv kommunikationsindsats, der inddrager medarbejdere og et bredt udsnit af interessenter som Ældre Sagen, Handicaprådet, Seniorrådet og Projekt Mit Ældre. Samtidig skal alle borgere have et brev om, at der bliver åbnet for tidsbestilling, så færrest muligt møder op i Borgerservice uden en tid.

Forslaget hænger sammen med Greve Kommunes ønske om at de, der kan, skal betjene sig selv digitalt.

Økonomi- og Planudvalget skal tage endelig stilling til forslaget, der ventes at medføre en besparelse på 500.000 kroner, fordi personlige henvendelser er dyrere end telefoniske eller digitale henvendelser. Bliver initiativet som ventet stemt igennem, ventes det, at Borgerservice åbner for tidsbestilling i starten af 2017.