Slap for fartbøde: Mand var efter ham

Sydkysten - 01. februar 2017 kl. 09:18 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En hidsigprop, der kastede affald ud af sin bil, ville ikke finde sig i at gjort opmærksom på sit svineri. Derfor kørte han en sommerdag i juli 2015 efter manden, der havde peget på forseelsen, og det gjorde denne så bange, at han kørte 89 kilometer i timen et sted, hvor man kun må køre 50.

Den slags udløser normalt en betinget frakendelse af kørekortet, et klip i samme samt en bøde på 4000 kroner, hvis man som manden fra Vallensbæk bliver taget af en politiets fotovogne. Men han slipper for sin straf, har Retten i Roskilde afgjort - selvom han oven i købet erkendte sig skyldig i hastighedsovertrædelsen. Mandens forklaring var i rettens øjne simpelthen så troværdig, at han blev frikendt.

Sagen tog sin begyndelse en julieftermiddag i 2015, hvor manden fra Vallensbæk var på vej hjem fra arbejde. På hjørnet af Vejlebrovej og Ishøj Strandvej så han, hvordan en mand i en hvid kassevogn smed en pose affald på vejen. Han pegede på posen for at vise, hvad manden i kassevognen lige havde gjort. Det tog denne meget ilde op - han kørte over for rødt, lavede en uvending og kørte efter den sagesløse Vallensbæk-borger, som egentlig skulle have været i Lidl.

I stedet kørte han ned ad Industriskellet, mens kassevognen kom kørende efter ham med høj fart. Manden var ifølge sin forklaring i retten bange for, at manden i kassevognen ville køre ind i ham eller være voldelig mod ham. Fra Industriskellet fortsatte han ud på strandvejen igen og kørte til højre ad Hundigevej. Her bemærkede han en af politiets fotovogne og tænkte, at det ikke kunne blive ved med at gå. Derfor drejede han ind på den blinde vej Hedelunden for at gemme sig. I bakspejlet kunne han se, at hidsigproppen kørte forbi med lav fart, mens han selv sad og dirrede.

Efter at have gemt sig i cirka ti minutter, kørte han på indkøb og derefter tilbage til fotovognen for at snakke med betjenten. Sammen gennemgik de billederne, men fandt ikke frem til varevognen, måske fordi denne havde gemt sig bag en langsomtkørende bil og derfor ikke var kørt for stærkt. Bagefter kørte han hjem og ringede til politiet for at forklare sig, fordi han syntes, at han havde handlet i nødværge.

Adspurgt af sin forsvarer indrømmede han, at han selv kørte for stærkt under hele forløbet, hvor kassevognen var efter ham. I retten sagde han, at det var vigtigt for ham at forklare, at han kørte for stærkt, fordi han var bange og følte sig truet, men at han ellers aldrig kører for stærkt.

Anklagemyndigheden havde krævet både bøde og frakendelse af kørekortet til manden, mens manden selv havde krævet at blive frifundet under henvisning til straffelovens paragraf om nødværge. Og det synspunkt var retten altså enig i, også selvom paragraffen normalt ikke gælder på færdselsområdet. For også her kan der være tale om nødværge, især når der er tale om decideret trafikvold.

- På denne baggrund finder retten, at tiltalte har handlet i nødværge for at undgå et overhængende, uretmæssigt angreb. Dette underbygges af, at modparten (manden i kassevognen, red.) kørte langsomt forbi på hovedvejen, da tiltalte holdt på Hedelunden, hedder det i rettens afgørelse, som også lagde vægt på, at mandens forklaring var troværdig og sammenhængende, og at han stadig var påvirket af episoden i retten, over halvandet år, efter det havde fundet sted.