Skal din gamle sneskovl udstilles?

Selv om Greve Museum har en stor samling af genstande i både de eksisterende udstillinger samt i museets magasin, er der alligevel en del ting, som stadig mangler til de kommende udstillinger. Derfor har museet brug for din hjælp til at fremskaffe både ting og fortællinger til udstillingerne - og man holder i den forbindelse indsamlingsdag onsdag den 13. september.

I år er der snegaranti i Greve - i hvert fald på museet. Årets juleudstilling, som skal åbne til november handler nemlig om sne. Museumsinspektør Iben Overgaard fortæller, at museet stadig mangler en del effekter, fotos og historier for at komme i hus med en juleudstilling om sne, og hun håber derfor, at der er mange, der vil komme og enten forære eller låne museet ting til udstillingen. Måske har nogen gemt deres gamle ski eller kælke fra 1980'erne eller sneskovlen, der har skovlet sne i årtier på fortovet. Julepynt med sne vil også være meget velkomment. Og mon ikke også, at der er folk, som ligger inde med rigtig gode fotos af Greve Kommune dækket i hvid sne?