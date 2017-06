En 25-årig mand er ved Retten i Roskilde kendt skyldig i vold mod sin kæreste en sommernat i august 2016 ved Hundige Skole. Han fik otte måneders fængsel. Foto: Katrine Wied

Sex førte til otte måneders fængsel

Sydkysten - 23. juni 2017
Af Janus Spøhr

En 25-årig mand er blevet kendt skyldig i at have begået vold i Hundige. Han er blevet idømt otte måneders fængsel

En sen sommeraften den 11. august i fjor slog den dengang 24-årige mand flere gange en kvinde i hovedet og på kroppen med en knyttet næve, mens han også har sparket hende på kroppen. Det er Retten i Roskildes afgørelse, efter at den 25-årige var tiltalt for gentagelsestilfælde efter straffelovens paragraf 244.

I retten har den dømte forklaret, at han var kæreste med kvinden, der blev udsat for vold. Her har han fortalt, at han passede sit job og behandling, mens hun ikke lavede noget. De var kærester on and off i denne periode, men han havde svært ved at trænge igennem til hende. Samtidig har han fortalt, at parret var uenige om mange ting. Den sigtet har ligeledes forklaret, at han ikke ville afhøres af politiet, medmindre han kunne få en garanti for, at han ikke ville blive anholdt.

Grunden til dommen skal findes den 11. august, hvor parret havde været uvenner. De fik talt delvist ud om problemerne, hvorefter de havde sex ved Hundige Skole. Sigtede har forklaret, at kvinden bed den sigtede i hans penis, fordi hun ikke ville have sæd i munden, hvorefter han skubbede hende væk. Den tiltalte har forklaret, at han ikke vidste, om kvinden slog ham, fordi han skyndte sig hjem for at tjekke, om han var kommet noget til. Kvinden følte sig ydmyget og tog på skadestuen. Manden sagde i retten, at hans kæreste siger mange ting, når hun er sur, og at hun godt kan have sagt på skadestuen, at han har overfaldet hende.

I retten viste anklageren et billede af kvinden, hvor hendes læber bløder. Her forklarede den tiltalte, at det skyldes, at hun havde fået sprøjtet noget ind i læberne, så de blev større.

Kvinden forklarede i retten, at de havde mødtes ved Hundige Skole, og at de havde sex. Herefter husket hun ikke så meget, fordi hun var påvirket af stoffer. Efter hændelsen tog hun hjem til en nær veninde, som sagde til kvinden, at hun skulle ringe til politiet, fordi hun havde slået hovedet. Den forurettede kvinde havde en alarm på sig, som hun trykkede på den nat.

Dagen efter ville den forurettede kvinde trække sin anmeldelse tilbage.

Veninden til den forurettede forklarede i retten, at hun gav veninden overfaldsalarmen, og at hun fandt den forurettede med blod i hele hovedet om natten den 11. august. Her skulle den forurettede have sagt, at den dømte mand slog hende i hovedet.

Veninden havde givet overfaldsalarmen til den forurettede, fordi hun frygtede, at det ville gå galt mellem den forurettede og den dømte en dag.

Efter hændelsen tog de hen til en fælles ven, fordi veninden frygtede, at den dømte ville møde op i lejligheden.

I retten blev der afspillet en lydfil fra kvindens opkald til politiet den 11. august, fotos efter episoden og sms-korrespondance mellem den dømte og den forurettede.

Den 25-årige havde nægtet sig skyldig. Udover de otte måneders fængsel skal han betale sagens omkostninger.

Tidligere er han i fire tilfælde dømt for overtrædelse af forskellige paragraffer af straffeloven. Retten lagde i sin afgørelse vægt på, at den dømte tidligere var straffet for vold.