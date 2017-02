Fredag og lørdag har flere villaer i Solrød været ramt af indbrud. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Seks indbrud i Solrød

Sydkysten - 06. februar 2017 kl. 16:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere villaer i Solrød har fredag og lørdag haft besøg af ubudne gæster. Lørdag aften modtog Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om et indbrud i en villa på Tryllevældevej. Husets tyverialarm blev aktiveret klokken 19.12, og da en vagt nåede frem, mente vedkommende, at gerningspersonen stadig opholdt sig i huset. Af politiets døgnrapport fremgår det, at en hundepatrulje herefter gennemsøgte huset, men de ledte forgæves efter gerningspersonen. De kunne dog konstatere, at et soveværelsesvindue var blevet brudt op, og at soveværelset var gennemrodet. Det er uvist, om gerningspersonen stjal noget under indbruddet.

Tidligere på lørdagen modtog politiet en anmeldelse om et indbrud i en villa på Vestre Odinsvej. Gerningspersonen forsøgte først at bryde et badeværelsesvindue op, men da det ikke lykkedes blev et kontorvindue brudt op. Skuffer og skabe i kontoret blev gennemrodet, men der er ikke noget overblik over, om der er stjålet noget. Indbruddet skete mellem den 3. februar klokken 13.00 og den 4. februar klokken 04.00.

Stjal computer

Fredag var der indbrud i en villa på Ventegodtsvej. Efter at have aflistet en rude i bryggersdøren har indbrudstyven gennemrodet hele huset og stjålet en HP computer, en GPS og smykker. Indbruddet skete den 3. februar mellem klokken 09.30 og 20.00

På Pilehaven var der også indbrud i løbet af fredagen. Her har en person tvunget sig vej ind ved at bryde et soveværelsesvindue op og har stjålet smykker og solbriller. Indbruddet skete mellem klokken 15.50 og klokken 20.00.

Klokken 22.31 tikkede så en ny anmeldelse ind denne gang fra en villa på Strandtoften. Et vindue i en terrassedør var blevet aflistet, og der er stjålet en Apple bærbar computer, en Ipad, Rayban solbriller og kontanter. Indbruddet skete mellem klokken 17.45 og 22.30.

Tidligere på fredagen modtog politiet desuden en anmeldelse om et indbrud i et sommerhus på Jersie Kystvej, hvor et køkkenvindue var blevet knust. Indbruddet skete mellem den 2. februar klokken 10.00 og den 3. februar klokken 08.00.