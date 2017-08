Se billedserie 64-årige Inger Andersen, 66-årige Gert Ellegaard og 69-årige Jan Christensen udgør den nye formandstrio bag Stafet For Livet i Greve. Gert Ellegaard (i midten) har fået den formelle formandstitel, mens Jan Christensen er næstformand og kasserer, og Inger Andersen er sekretær og tovholder for lysgruppen. De tre fortæller, at formandstrioen er tænkt som en overgangsordning, og at man på sigt ønsker at få yngre kræfter ind i formandskabet. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Sammenholdet gennemsyrer det hele

Sydkysten - 16. august 2017 Af Jane Aunsbjerg Villadsen

Mange faste deltagere ved Stafet For Livet i Greve kender nok stafetten som den weekend i august, hvor mennesker fra hele lokalområdet samles for at støtte en god sag. Men bag denne weekend med aktiviteter, taler og holdånd finder man et større maskineri. Maskinen går i gang lige efter nytår, hvor de indledende forberedelser begynder, og den stopper ikke, før efterårets evalueringsmøder er overstået.

I maskinrummet finder man blandt andre Jan Christensen, Inger Andersen og Gert Ellegaard, der sammen udgør den formandstrio, som står i spidsen for årets stafet. Trioen tiltrådte i januar efter den tidligere formand, Liva Justesen - men selvom posten er ny, kender de tre en hel del til stafettens maskineri. De har nemlig alle været med siden begyndelsen i 2014, hvor Stafet For Livet i Greve blev afholdt første gang.

- Det var nyt for mig, da jeg gik ind i Stafet For Livet, at være med til noget frivilligt arbejde på den her måde. Det havde jeg aldrig prøvet før, siger Gert Ellegaard.

- Jeg har svært ved at beskrive, hvad det er, men det gør bare noget rigtig godt ved en, siger han og bakkes op af Jan Christensen og Inger Andersen, der fremhæver den særlige energi, som de oplever både i styregruppen, blandt holdkaptajnerne og på selve weekenden i august, hvor stafetten løber af stablen.

- Da jeg var direktør, havde jeg medarbejdere og ansvar. Nu har man også ansvar, men det føles på en helt anden måde. Det er meget lettere - og man går til det med stor glæde, siger Jan Christensen, der engagerede sig i arbejdet af taknemmelighed over, at hans kone, som har været ramt af kræft to gange, var blevet rask.

For Gert Ellegaard var motivationen hans trang til at gøre noget, efter han selv var kommet godt igennem en kræftsygdom, mens også Inger Andersen, der har lavet andet frivilligt arbejde for Kræftens Bekæmpelses lokalforening, har haft sygdommen inde på livet. Hun mistede sin mand til kræft og har haft flere tilfælde af sygdommen i sin familie.

Flere deltagere

Gennem årene har de set opbakningen til stafetten vokse fra knapt 800 deltagere i 2014 til godt 1600 deltagere sidste år. Og det kræver noget at skabe et arrangement, som kan rumme så mange mennesker over en weekend, fortæller formandstrioen.

- Vi skal sådan set etablere en by på Mosede Fort, kan du sige. Den skal op fredag middag cirka, og så skal den være ryddet igen søndag eftermiddag, siger Inger Andersen.

Jan Christensen forklarer, at det er vigtigt for styregruppen bag stafetten at holde kvaliteten på arrangementet høj, så deltagerne har lyst til at komme igen og give stafetten positiv omtale i deres netværk.

- Derfor - eksempelvis - blev overskuddet lidt mindre sidste år i forhold til forrige år, fordi vi ville have en bedre scene, et bedre telt, bedre lys, bedre toiletter og så videre. Vi tænker, at det skal være et pænt kvalitetsniveau, når folk skal bruge tid på det, siger han, mens Gert Ellegaard supplerer:

- Ligesom vi investerer en masse af vores tid, energi og kvalifikationer i at skabe en god oplevelse, så investerer vi også nogle penge i det. Det er meget vigtigt for os - og jeg tror simpelthen, det er et must for, at stafetten skal leve videre, at folk oplever det som en god weekend, siger han.

Mere liv om natten

Et andet must for stafetten er, at den hele tiden udvikler sig og får tilført nye ideer, forklarer de tre i formandstrioen. Derfor vil man også i år kunne opleve nye tiltag på programmet.

Blandt andet prøver man at lave flere aktiviteter om natten mellem lørdag og søndag. Det skal skabe mere liv i de mørke timer og gerne få deltagerne til at mødes mere på tværs af holdene.

- Ellers holder man sig typisk til det hold, man nu er meldt til. Vi vil gerne have, at folk mingler lidt mere, forklarer Inger Andersen.

Derudover kan deltagerne glæde sig til flere faste indslag på programmet - for eksempel "Danmarks Sjoveste Auktion", der i år har journalist og kommentator Flemming Toft som auktionarius.

Her vil der blandt andet være mulighed for at byde på Jan Ø. Jørgensens signerede badmintonketsjer og et brætspil doneret af Gert Ellegaard, som måske vil interessere de lokale politikere op til efterårets kommunalvalg. Spillet hedder nemlig "Bliv borgmester i Greve".

Står sammen

Lysceremonien, hvor deltagerne kan tænde lys til støtte for en, som har kræft, eller til minde om en, de har mistet, er et af stafettens højdepunkter, som man naturligvis også kan opleve i år.

Spørger man de tre i formandstrioen, er det da også netop sammenholdet i kampen mod kræften, der er essensen af det, som Stafet For Livet går ud på.

- Det gennemsyrer det hele, at det er derfor, vi er her. Vi vil gerne have det sjovt samtidig, og vi vil gerne skrabe nogle penge sammen - men det er sammenholdet og viljen til, at vi skal gøre noget mod den forfærdelige sygdom. Det ligger så dybt og skinner igennem hele vejen, siger Gert Ellegaard.