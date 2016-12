Tidligere har folketingspolitiker Kenneth Kristensen Berth (DF), der er opstillet i Taastrup-kredsen, og Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S) udtalt sig kritisk om politiets beslutning om at samle lokalpolitiet på én station fra januar 2017. De bekymringer deler Lennart Nielsen, der er kommunalpolitiker for Venstre og sidder i Ishøj Byråd. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Samling af lokalpolitiet møder ny kritik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Samling af lokalpolitiet møder ny kritik

Sydkysten - 23. december 2016 kl. 11:42 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Københavns Vestegns Politis beslutning om at samle lokalpolitiet på én station fra og med januar 2017, som led i en større omorganisering får nu også kommunalpolitiker i Ishøj, Lennart Nielsen (V), til at udtrykke bekymring over beslutningen, som han mener kommer til at forringe lokalbetjentenes tilstedeværelse i kommunen.

- Det er absolut en svækkelse. Det er en nedprioritering - som er forårsaget af andre ting som grænsebevogtning, siger Lennart Nielsen.

Hos Københavns Vestegns Politi forklarede politidirektør, Kim Christiansen, i oktober til avisen, at beslutningen om at samle lokalpolitiet på én station kommer til at betyde, at lokalbetjente modsat den nuværende struktur, hvor de også skal ud og løse bevogtningsopgaver i København, fremover kun skal løse opgaver for lokalpolitiet i lokalområdet.

- Det kan godt være, der bliver færre betjente, end der er i dag, men til gengæld skal de så kun løse den opgave, sagde Kim Christiansen til avisen den 21. oktober.

Lennart Nielsen anerkender, at politiets ressourcer presses af bevogtningsopgaver i København og ved grænsen, men han fastholder, at det er nødvendigt med tre til fem lokalbetjente i Ishøj, der kan lave daglige patruljeringer. I øjeblikket er der ifølge kommunalpolitikeren nemlig for få lokalbetjente i bybilledet, og den manglende synlighed kan få konsekvenser, påpeger han.

- Lige nu med mindre politi og synlighed i gaden er det sværere at opklare sager, så et eller andet sted vil de (kriminelle red.) få lettere spil. Mit ønske er, at justitsministeren får kigget på, om det er nødvendigt at tømme Vestegnens kommuner for lokalbetjente. Man skal tænke på, at signalværdien i det præventive arbejde har en stor indflydelse, siger Lennart Nielsen.

Ved udgangen af 2014 lukkede Københavns Vestegns Politi politistationen i Ishøj i forbindelse med en større centralisering, hvor 10 lokalstationer blev til tre distriktsstationer. Siden har politistationen kun fungeret som et administrativt kontor med træffetid hver torsdag, men det lukkes nu helt ned fra årsskiftet i forbindelse med politikredsens nye organisering.