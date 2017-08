Se billedserie Steen Rasmussen er guide på Mosede Fort og sidder i bestyrelsen for maskinfirmaet Kaltech, som har stået for istandsættelsen af de to kanonener. Foto: Jørgen Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Så kom kanonerne til Mosede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så kom kanonerne til Mosede

Sydkysten - 24. august 2017 kl. 11:30 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag ankom to kanoner til Mosede Fort, som skal give en ekstra dimension til fortællingen om fortets rolle i årene 1914-1918.

Siden december 2016 har museumsfolkene på Mosede Fort set frem til at modtage to luftskytskanoner af den type, som blev opstillet på fortet, der gik under navnet Mosede Batteri, i 1916.

Mosede Fort, der er en del af Greve Museum, formidler historien om Danmark under 1. Verdenskrig, og da museet hørte om muligheden for at få to luftskytskanoner fra Tøjhusmuseet, så var man ikke sen til at sige ja. Det forklarer museumsinspektør Hans Henrik Appel fra Mosede Fort.

- De (Tøjhusmuseet red.) ved, at vi har en historie med dem, og at det her var det første sted, de blev opstillet, siger Hans Henrik Appel om de to luftskytskanoner, som hver vejer cirka tre ton.

Han forklarer, at der kun blev fremstillet ti luftskytskanoner af den type, som det danske militær fremstillede under 1. Verdenskrig, og at året 1916 markerer en brydningstid i fortællingen om det danske forsvars rolle under krigen. Fra at fokusere på at sikre sig mod eventuelle kystangreb, blev det også nødvendigt at sikre sig mod luftangreb i forsvaret af København, fortæller museumsinspektøren, der glæder sig over, at fortet nu kan tilføje de to luftskytskanoner til museet.

- Det betyder meget. Det er med til at give en ekstra dimension af vores formidling af stedet, siger Hans Henrik Appel og uddyber:

- Det er et godt udgangspunkt at fortælle den her historie, og så forventer man af et forsvar, at der er kanoner.

De to kanoner har tidligere været opstillet på Hjørring Kaserne, men da de ikke længere kunne bruge dem, tilbød de Tøjmuseet i København at overtage dem. Kanonernes dele har forskellige løbenumre, og det tyder ifølge Hans Henrik Appel derfor på, at der er tale om eksemplarer, der er sammensat af dele fra de oprindelige kanoner. Siden Mosede Fort i december lavede en aftale med Tøjhusmuseet om at modtage kanonerne, har de været igennem en istandsættelse hos et maskinfirma i Hvidovre. Her er de blevet renset, grundet og malet grå, inden de torsdag formiddag blev kørt til Mosede Fort.