De ti kandidater er fra venstre: Birgith Baagø, John Wennerwald Klausen, Anni Krogsgaard, Claus Redder Madsen, Bendt Kirk, Jytte Willendrup, Arne Nowicki Pedersen, Jennifer Brønsholm, Jonas Ring Madsen og Finn Larsen. Foto: Tonny Lauridsen

Send til din ven. X Artiklen: S har valgt sine kandidater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S har valgt sine kandidater

Sydkysten - 03. juni 2017 kl. 06:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiet i Solrød har på et kandidatmøde fastlagt rammer og budskaber for den kommende valgkamp op til kommunevalget d. 21. november.

De 10 kandidater er sammen med aktive fra partiforeningen parat til at tage kampen op for et stærkt velfærdssamfund, hvor fællesskab og solidaritet går hånd i hånd med udvikling og fremdrift.

- Vi ved godt, at partierne på den borgerlige side vil sætte fokus på skattelettelser og besparelser på velfærden. Så meget desto mere er der brug for et stærkt socialdemokrati, der kan være et bolværk for en kommune, hvor der er fokus på god kvalitet i den service, som kommunen skal tilbyde borgerne, siger den socialdemokratiske spidskandidat, Claus Redder Madsen.

Socialdemokratiet vil skabe gode pasningsmuligheder for de mindste. Folkeskolen skal have plads og ressourcer til at skabe gode læringsmiljøer, hvor alle elever får færdigheder til at uddanne sig. Socialdemokratiet vil tage ansvar for borgere med sociale problemer og vil udvikle og forbedre trygheden for vores ældre medborgere. Det bliver nogle af socialdemokraternes prioriteter og visioner, der skal præge valgkampen.

Der er mange vælgere, som ikke til dagligt følger med i det politiske arbejde i kommunen. Det er helt naturligt. Derfor er det vigtigt, at vælgerne får det grundlag, som partierne går til valg på. Og det er partiernes grundholdninger og visioner, som vælgerne skal tage stilling til. Derfor kommer socialdemokratiet også til at møde vælgerne med positive budskaber og egne ideer i valgkampen.

Socialdemokratiet i Solrød vil i særlige kampagneuger hen over efteråret sætte fokus på forslag og emner indenfor de overordnede arbejdsområder, som kommunen varetager. Og partiet vil møde vælgerne til en debat om, hvordan en god kommune kan udvikle og forny sig i de kommende år.

- Kommunen har i dag en god økonomi. Det skyldes ikke mindst, at vi socialdemokrater har været med til at tage ansvar for et budget i balance. Men hvis de borgerlige partier vil prioritere ufinansierede skattelettelser, så kan den gode udvikling hurtigt sættes overstyr. Og på længere sigt er der ikke de samme indtægter fra grundsalg så vi skal finansiere vores anlægsudgifter på en anden måde, siger den socialdemokratiske spidskandidat.

Ifølge socialdemokraterne er der midler til at investere i fremtidens velfærd. Og med de mange dygtige medarbejdere i kommunen er der mulighed for at levere service af høj kvalitet. Det kræver også, at der kommer arbejdspladser til kommunen, så der er arbejde til de nye generationer på arbejdsmarkedet. Socialdemokratiet vil altid være aktører for flere arbejdspladser.

- Økonomi og kernevelfærd er klare prioriteter for socialdemokraterne. Men vore visioner rækker ud over det, siger Claus Redder Madsen, der især peger på to særlige indsatsområder:

- Vi vil sætte fokus på kulturelle rammer og aktiviteter. Vi tror, at fælles oplevelser og muligheder er med til at give vores lokalområde en identitet. Vi ligger ganske enkelt for dårligt til på dette område, når vi sammenligner os med andre kommuner.