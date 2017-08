Politiet har haft fotovognen ude ved skolerne i Ishøj, og her var bilisterne gode til at holde sig inden for fartgrænsen. Foto: Thomas Olsen

Ros til bilister ved skolestart

Politiet uddeler på Twitter ros til bilisterne i Ishøj, hvor kommunens børn i disse dage starter i skole. Netop af den grund havde politiet i dag kørt fotovognen ud til Vejlebroskolen, Teknisk Skole og Gildbroskolen for at kontrollere bilisternes hastighed. Ved Vejlebroskolen og Teknisk Skole var det 99 procent af bilisterne, der kunne holde sig inden for fartgrænsen, mens det gik endnu bedre ved Gildbroskolen. Her var der simpelthen ingen bilister, der kørte for stærkt.