Røveri: Kvinde greb fat om halsen på ansat

Lørdag den 26. august kl. 11.58 blev det anmeldt, at en 35-årig dame havde forsøgt at forlade et supermarked på Vallensbæk Stationstorv med flere varer, hun ikke havde betalt for. Flere ansatte i butikken forsøgte at standse hende, hvormed hun skubbede den ene med to hænder i brystet, ligesom hun med begge hænder tog fat om en af de andres hals. Det lykkedes de ansatte at tilbageholde damen, til politiet ankom og anholdte hende.