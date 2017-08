Se billedserie Rikke Mølgaard vil lørdag aften indtage scenen ved lysceremonien og synge a cappella. Foto: Helle Midskov

Rikke synger ved lysceremonien

Sydkysten - 18. august 2017 Af Helle Midskov

Det bliver "Over the Rainbow", som deltagerne på stafetten kan glæde sig til at høre lørdag aften, når lokale Rikke Mølgaard igen synger ved lysceremonien på Mosede Fort.

- Det er en sang af ældre dato, men teksten giver håb, og det er det, vi har brug for i kampen mod kræft, fortæller Rikke, der lørdag aften forlader fødselsdagsselskabet på privatadressen i Greve for en stund, hvor familie og venner vil være samlet for netop at fejre Rikke.

- De må hygge lidt selv, mens jeg tager til Mosede Fort. Det er en helt særlig oplevelse at være med til Stafet For Livet her i Greve. Det er svært at undgå at få en klump i halsen, når man står på scenen og ser ud over de mange mennesker, og pladsen kun er lyst op af de mange lysposer. Selv om jeg lige skal trække vejret helt ned i maven, så betyder det meget for mig at kunne bidrage til stafetten med musik og sang, siger Rikke, der første gang sang til Stafet For Livet i Horsens for fem år siden, og hun har optrådt på stafetten i Greve i alle årene.

- Vi kender alle nogen eller har hørt om nogen, som er blevet ramt af denne frygtelige sygdom. Ingen kan sige sig fri, så det er vigtigt, at vi står sammen i kampen mod kræft. Den kamp vil jeg gerne være en del af. Sidste år havde vi også sygdommen tæt inde på livet i min familie. Det blev heldigvis kun ved frygten, og vi kunne ånde lettet op, fortæller Rikke.

Synger i hele landet

Rikke Mølgaard elsker at synge, og hun optræder rundt i landet flere gange hver måned. I øjeblikket er det meget jazzkoncerter, hvor hun spiller sammen med Kansas City Stompers.

- Her i Greve er der selvfølgelig nogen, som kender mig fra forskellige koncerter rundt omkring i landet, men de fleste kender mig nok, fordi jeg arbejder på i Hudplejecentret på Greve Strandvej som kosmetolog eller fra skolen, hvor mine børn går, smiler Rikke.

Rikke har sunget, siden hun var 13 år. Det hele begyndte med en kort flirt med at spille trompet, men det stod hurtigt klart, at det ikke skulle være trompetist Rikke skulle være, men at hun har en helt fantastisk sangstemme.

- Sangen står mit hjerte helt nær, jeg kan simpelthen ikke leve ude. Min sangkarriere tog fart, da jeg turnerede med Finn Nørbygaard og med grandprix vinderen Johnny Logan. Jeg har levet af min sang siden 2002, fortæller hun.

Det er sange fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, som Rikke helst vil optræde med, og så arbejder hun på et album, men har ikke dato på, hvornår det udkommer. Hun har ikke noget hastværk.

Rikke kan ikke alene opleves lørdag aften, men også søndag morgen vil hun synge for stafet-deltagerne, hvor det bliver lidt morgenhygge-musik sammen med musikeren Søren Sebber.