Ridderkors til Ishøj-borgmester

Ole Bjørstorp (S), Ishøjs borgmester, er en særdeles glad mand i disse dage.

Han er nemlig netop blevet tildelt det ærefulde ridderkors af Dannebrogordenen af selveste dronningen. En orden, som bl.a. tildeles politikere for tro tjeneste.

"Det er naturligvis en stor, stor ære at modtage denne orden. Man kan mene meget om ordener, men jeg betragter den som et stort skulderklap," siger en tydeligvis stolt Ole Bjørstorp.

To måneder undervejs

Borgmesteren fik nyheden om, at han var indstillet til en ridderorden for blot få måneder. Siden har Ole Bjørstorp skullet gennemgå en række formalia for at blive godkendt til modtagelsen af sit ridderkors.

"Jeg blev først ringet op af hoffet, som spurgte, om jeg ville modtage ordenen. Dernæst sendte de en masse papirer, som jeg skulle læse og underskrive. Og til sidst fik fået foretaget et grundigt baggrundstjek af bl.a. efterretningsvæsenet, som skulle sikre sig, at jeg var egnet til modtage ordenen. Den proces har vel taget omkring to måneder," fortæller Ole Bjørstorp.

Skal møde dronningen

Om blot få dage - den 11. september - skal borgmesteren i audiens hos dronningen for at takke for det store skulderklap.

"Når jeg sidder i en stille stund og filosoferer lidt over det hele, så når jeg frem til, at denne orden er et cadeau for den indsats, som jeg har ydet over en længere periode. Og det ser jeg ingen grund til at sige nej til. Så jeg er meget glad og beæret lige nu," siger borgmesteren, som naturligvis også er glad for, at hoffet har sendt en orden til netop Ishøj.

"Det er jo ikke hver dag, at nogen i Ishøj modtager en orden af dronningen. Så vidt jeg er orienteret, bliver jeg den første civile Ishøj-borger, som modtager ridderkorset," siger borgmesteren.

Ole Bjørstorp vil bære sin nye orden for første gang i en officiel sammenhæng ved den nationale Flagdag den 5. september. Her vil borgmesteren deltage i et arrangement til ære for Ishøj Kommunes veteraner, som har deltaget i internationale fredsstøttende og humanitære missioner.

Dannebrogordenen er en dansk ridderorden, som blev oprettet i 1671 af kong Christian 5.

Typisk bliver en person indstillet til en orden hos Økonomi- og Indenrigsministeriets departementschef. Når denne har godkendt indstillingen, bliver den sendt videre til kabinetssekretæren.

Hvis både departementschefen og kabinetssekretæren godkender indstillingen, bliver sagen forelagt for hoffet, som uddeler ridderkorset.

Ordenen uddeles typisk til officerer, diplomater, embedsmænd og politikere for tro tjeneste.