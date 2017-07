Realklassen, der dimitterede fra Ishøj Skole i 1967, mødtes i sidste uge for at markere klassens 50 års jubilæum: 1.række fra venstre: Marianne Teglbrænder, Snekkersten. Anne Kristensen, Kokkedal. Helle Freudendal, Hadsten. Jette Christensen, Tune. Lone Friis, Ishøj. 2. række: Ulla Dithmer, Tåstrup. Kirsten Plaugmann, San Fransisco. Jette Lydersen, Jyllinge. Solvejg Petersen, Hvalsø. Bagerste række: Jørn Højmark, Ishøj. Skoleleder Lars Halmø, Tåstrup. Frantz Dithmer, Tåstrup. Ann Merete Riddervold, Vangede. Torben Jørgensen, Farum. Geert Max Jørgensen, Tåstrup. Mangler: Astrid Bohn Christoffersen, Hvidovre. Marianne Dyrholm, Løgstør. Flemming Nielsen, Frederiksberg. Gitte Schneidelbach, Hørsholm. Vivi Petersen, Galten. Søren Petersen, Helsingør.

Realklasse holdt 50 års jubilæum

Tirsdag den 27. juni var der gensyn med gamle klassekammerater, da realklassen, der dimitterede fra Ishøj Skole i 1967, holdt 50 års jubilæum. Genforeningen bød på en fremvisning af Ishøj Skole, som skoleleder Lars Helmø stod for. For mange af de gamle elever var der dog her mere tale om et nysyn end et gensyn,