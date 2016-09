Se billedserie Noah og Niels-Christian fra 8. klasse har arbejdet med at designe en miljøvenlig skraldespand, som man kan tage med, når man er på tur, og som gør det muligt at affaldssortere samtidig. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Privatskole plantede grøn bevidsthed

Sydkysten - 11. september 2016

Bæredygtige løsninger var på skoleskemaet, da Ådalens Privatskole i uge 35 holdt emneuge om miljøet.

I klasselokalet på Ådalens Privatskole står Noah og Niels-Christian fra 8. klasse med papkasser foran sig og et skærmbillede fra en iPad, der illustrerer, hvad pappet skal bruges til. Det skal blive til en 3-i-1 skraldespand, som giver mulighed for at affaldssortere, når man er på tur.

- Mange bruger den undskyldning med, at man smider et tyggegummi eller et æbleskrog i naturen, fordi der ikke lige var en skraldespand i nærheden. Den undskyldning går ikke med den her, siger Noah.

Sammen med klassekameraten Niels-Christian laver de deres egen version af en dropbucket - en miljøvenlig skraldespand, som man kan folde sammen og tage med ud i naturen.

- Til sådanne situationer er den rigtig nem at tage med. Du sorterer skraldet og er miljøbevidst samtidig. Det var tanken bag, fortæller Noah.

Grøn uge

Ådalens Privatskole skiftede i uge 35 skolebøgerne ud med et fokus på miljø og bæredygtighed. Her lærte skolens 440 elever blandt andet om vand- og vindenergi, madspild, affaldssortering og genbrug gennem forskellige projekter tilpasset de forskellige alderstrin.

Fire gange om året afholder skolen emneuger, og i foråret besluttede skolens ledelse, at den første temauge efter skolestart skulle handle om miljøet. Her har eleverne holdt præsentationer for hinanden og fortalt, hvad de har lært om lokal madproduktion, miljøvenlig papirproduktion eller kreative affaldssorteringsløsninger. De mindste elever har blandt andet været ude at plukke æbler og lært, hvordan man laver æblechips og æblemuffins, mens de ældre elever har arbejdet med vind- og vandenergi. Det forklarer skoleleder Alice Jensen.

Affaldssortering

I værkstedet med fokus på affaldssortering fortæller Noah og Niels-Christian, at de har arbejdet på deres skraldespandsløsning i to dage, og at de allerede har lært meget om emnet.

- En har holdt foredrag om, hvor vigtigt det er at sortere vores skrald. For eksempel er det ikke godt, hvis der kommer et batteri ned til pappet. Det er dårligt for miljøet, siger Noah og bliver bakket op af Niels-Christian, der supplerer:

- Vi har i hvert fald fået øjnene op for miljø.

Ådalens Privatskole afsluttede emneugen med et åbent hus arrangement for elever og forældre.