Se billedserie Prinsesse Marie fremhævede blandt andet sine internationale erfaringer, og det vakte genklang hos en ung elev fra Solrød. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Prinsesse Marie talte til de talentfulde unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Prinsesse Marie talte til de talentfulde unge

Sydkysten - 31. januar 2017 kl. 18:27 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

400 gymnasieelever, der gennem to år har været med i Akademiet for Talentfulde Unge øst for Storebælt, blev tirsdag eftermiddag inspireret af prinsesse Marie, som var dagens hovedtaler, da årets diplomoverrækkelse fandt sted i Solrød.

Solrød Gymnasiums lokaler var alt for små til de mange elever og deres pårørende, og derfor blev hele seancen afholdt i Solrød Idrætscenters store sal. Her kom hun også ind på sine egne oplevelser som studerende.

- Mit råd til jer er, at I skal vælge studieretning med både hjerte og hjerne. Der skal være et job til jer, men det skal også være et vidensfelt, I brænder for, sagde prinsesse Marie.

Desuden opfordrede hun de unge til at sørge for at komme til udlandet - og det er noget, som også 20-årige Jonas Lynge Vishart fra Solrød Gymnasium har sat pris på. Akademiet for Talentfulde Unge er et ekstra tilbud til gymnasieelever, der gennem foredrag og fælles arrangementer vil lære mere - med andre ord en håndsrækning til elever, som gerne vil blive fagligt udfordret, som Solrød Gymnasiums rektor Bjarne Thams sagde i sin tale.

Og det er netop rektor Bjarne Thams, der for nogle år siden indstillede Jonas Lynge Vishart til at blive en del af akademiet, som eleverne er en del fra midten af 1.g til første semester af 3.g. Den unge elev har en særlig interesse for naturvidenskab, og ligesom prinsesse Marie har også han været på udveksling i USA.

- Det er spændende, at hun også har søgt viden andre steder, siger Jonas Lynge Vishart, som i øjeblikket altså går i 3.g.

I øjeblikket er det planen, at han vil læse videre, når han har fået huen på - gerne som ingeniør af en art.