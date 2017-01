Prinsesse Marie besøger gymnasium

- For 2 år siden gik årgang 14 for første gang gennem dørene til Akademiet for Talentfulde Unge Øst. Gennem forelæsninger, workshops og foredrag har deltagerne fået mulighed for at dykke ned i nye fagområder og fordybe sig i særlige videnområder. Det fejrer vi tirsdag d. 31. januar 2017 med en diplomoverrækkelse, hvor deltagerne får bevis på, at de nu har gennemført akademiforløbet. H.K.H. Prinsesse Marie indleder Akademiets diplomoverrækkelse, skriver Akademiet for Talentfulde Unge i anledning af overrækkelsen.