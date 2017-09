Se billedserie Preben Balling har 34 års erfaring som farvehandler. Nu har han slået dørene op for sin nye butik i Greve. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Preben gør tingene på sin egen måde

Sydkysten - 14. september 2017 kl. 08:20 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Preben Ballings nye butik i Greve Midtby Center kan man få alt det, som man forventer sig af en farvehandel. Men indimellem farveprøver, pensler og malertape, finder man også ting, som man næppe havde regnet med at møde, da man trådte ind ad døren til lokalerne, som engang husede centrets posthus. Her finder man for eksempel indonesiske møbler og stenskulpturer, som Preben Balling har købt hos en fynsk skulptør. Disken har han selv støbt af beton, og oven på den står et terrarium, som Preben Balling har indrettet til gekkoen, der huserer bag glasvæggene.

- Igennem årene har jeg arbejdet meget utraditionelt i branchen. Jeg har altid været mig selv og gjort tingene på min egen måde, fortæller den 69-årige butiksindehaver.

Bag ham lyser et stort skilt med butikkens navn: En verden af maling. En verden som Preben Balling har 34 års erfaring med som farvehandler i både Brøndby og Roskilde. Senest pakkede han sin butik i Brøndby sammen for at starte op påny i Greve Midtby Center. Den nye butik er måske nok en smule mindre end den firelængede gård, hvor han havde sin forretning i Brøndby, men til gengæld er han nu kommet tættere på kunderne.

- Jeg kan se, at det er et meget levende center, og jeg kan godt lide, at det ikke er så stort. Det er et meget hyggeligt center, og her er en god stemning, forklarer Preben Balling, der samtidig understreger, at omsætningen ikke kommer af sig selv.

Det kræver, at man markedsfører sig og gør opmærksom på sin forretning, hvis man vil have de mange forbipasserende til at kigge indenfor, mener han.

Selv er Preben Balling ikke i tvivl om, hvad han vil markedsføre sig på. Ifølge ham selv kan han nemlig tilbyde væsentligt lavere priser på maling og maleudstyr end konkurrenterne.

- Jeg sælger malinger til 25-50 procent under normalpriserne, og det er god kvalitet, siger butiksindehaveren, som især forhandler varer fra svenske og norske producenter.

Han kan snart ikke huske, hvad der i sin tid fik ham til at gå ind i faget, men det var måske nok et forslag fra forældrene, der fik ham til at prøve kræfter med livet som farvehandler.

- Da jeg startede min butik op, levede jeg for det der med at råde og vejlede folk, og det gør jeg også stadigvæk, men nu er det blevet mere rutine. Jeg holder meget af at drive forretning og tænke utraditionelt, siger Preben Balling, der forventer, at han først er helt på plads i centret om tre måneders tid.

Butikken er dog allerede åbnet, så har man lyst, er man velkommen til at kigge forbi, hvadenten det er for at se på malergrej, stenskulpturer eller møbler.