Politisk kamp om rommen

Det er næppe noget nyt, at politikere har det med at overbyde hinanden. Her til eftermiddag handlede det dog ikke om skattelettelser eller udlændingepolitik, men om... en flaske rom.

Til årets auktion ved Stafet for Livet var det nemlig det socialdemokratiske byrådsmedlem Niclas Bekker Poulsen og viceborgmester Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, der overbød hinanden i kampen om at sikre sig de dyre dråber. Begge var stadig med, da buddene var kommet højere op end flaskens værdi, men begge politikere nåede at krybe i flyverskjul, da det blev alvor. Liselott Blixt var således forlængst gået ud på ruten, og Niclas Bekker Poulsen havde også trukket sig, da hammeren faldt ved 1200 kroner.

Årets auktion blev kaldt ”hutlihut-auktion”, fordi auktionarius var fodboldkommentator Flemming Toft, der blev kendt for netop de ord, da Danmark vandt EM-finalen i 1992.