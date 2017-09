Politimorder kendt skyldig i manddrab

Den 27-årige mand, der sidste år skød politibetjent Jesper Jul, er netop blevet kendt skyldig for manddrab ved Retten i Glostrup.

Alle nævninge og dommere var enige om ikke at tro på mandens forklaring om, at han ikke havde til hensigt at dræbe. Tværtimod lagde dommere og nævninge vægt på mandens aversion mod retsvæsenet og politiet, og at han i perioden op til drabet havde trænet intensivt i sin skytteforening. Desuden så han videoer på nettet med overskrifter som "FBI files cop killer", og efter han aftenen inden drabet stjal pistolen fra skytteforeningen, havde han rig lejlighed til at levere våbnet tilbage, mente dommerne.

Dermed finder alle voterende det bevist, "at der var tale om en planlagt handling med hensigt til at dræbe en tilfældig politibetjent, motiveret i tiltaltes årelange generelle aversion mod politiet," som det står i kendelsen, som netop er blevet afsagt.

Anklager Dorthe Vejsig er netop nu i gang med at fremlægge sin procedure i spørgsmålet om, hvilken straf den tiltalte skal have. Her kræver hun 16 års fængsel, subsidiært forvaring. Ifølge en mentalundersøgelse og en erklæring fra Retslægerådet, som hun har fremlagt, er den tiltalte ikke sindssyg, men en mand uden evne til at indleve sig i andres følelser og let krænkbar. Derfor mener Retslægerådet, at han er så farlig for andre, at rådet anbefaler forvaring.