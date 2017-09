Politimorder idømmes forvaring

Det har de tre juridiske dommere og de seks nævninge afgjort med et to tredjedeles flertal.

Drabet på Jesper Jul var kynisk og nærmest en likvidering, sagde dommeren.

- Det var ikke engang, fordi Jesper Jul havde stoppet ham eller givet ham en bøde, men udelukkende fordi han var politimand, sagde dommeren i retten.

Anklageren havde krævet 16 års fængsel og subsidiært en forvaringsdom til manden, mens forsvareren havde krævet en fængsel på 14 år.

De seks nævninge og tre juridiske dommere, hvis stemme tæller som to, var delte i spørgsmålet om dommen. I alt otte stemmer lød på, at manden skulle idømmes en forvaringsdom, mens de fire andre alle mente, at fængselsstraffen skulle ligge over de 12 år, som er normen for et drab.

Forsvareren har anket dommen til frifindelse for de dele af tiltalen, som han ikke havde erkendt sig skyldig i. Det betyder, at mens den 27-årige erkender at have stjålet pistolen og skudt mod Jesper Jul og dermed tilstår grov vold med døden til følge, så nægter han sig skyldig i drab.