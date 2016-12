Se billedserie - Det er mange gange de små ting, der gør det værd at være i lokalpolitik. Det at være med til at indføre forældrekurser var en stor sejr. Her kunne alle førstegangsfødende som par komme ind og blive klædt på til at blive forældre. Det kostede ikke særligt meget, og efterfølgende, da det nye flertal ville stoppe kurset, var der nogle, der kontaktede mig og sagde, at kurset havde reddet deres ægteskab. Det er sådan en tilbagemelding, der er med til at holde gejsten oppe, siger Niclas Bekker Poulsen. Foto: Janus Spøhr

Politiker med konsekvenser

Sydkysten - 29. december 2016 kl. 13:30 Af Janus Spøhr

Niclas Bekker Poulsen griner lidt.

- Jeg troede, at du kontaktede mig for at lave et interview i anledning af, at jeg bliver 40 år, siger han og fortæller, at det er den 27. december, han springer ind i 40'erne.

Det er nu ikke derfor, vi har inviteret på kaffe. Nej, Niclas Bekker Poulsens anden periode i byrådet går snart ind i sin afsluttende fase. Det betyder valg. Sådan et kommer der til november næste år, og her går Socialdemokratiets spidskandidat i Greve efter at samle så meget opbakning, at den nuværende borgmester, Pernille Beckmann (V), må overdrage sit kontor til den 40-årige Niclas Bekker Poulsen, når stemmerne er optalt. At have flertallet betyder nemlig nærmest alt, forklarer han, da avisen møder ham på en af byens caféer en mørk eftermiddag i december.

- Der er stor forskel på at sidde med flertal og ikke at sidde med flertal. Har man flertallet, kan man føre sagerne frem og være med til at sætte retningslinjer i stedet for at forholde sig til at tage stilling til forslag, der bliver ført frem. Vi har mindre indflydelse nu end tidligere, siger 40-årige Niclas Bekker Poulsen, der blev valgt ind i byrådet i 2009.

Interessen i samfundets udvikling har han altid haft. Første gang, han blev opmærksom på, hvordan samfundet er skruet sammen, var, da han som 12-årig var på sommerlejr arrangeret af fagforeningen. Her deltog lejrgæsterne i en fodboldturnering, hvor Niclas lavede en hård tackling på en pige. Tårerne væltede ud af øjnene på hende som en vulkan i udbrud, fordi hun troede, at hun havde brækket benet.

- Det var hendes første ferie nogensinde, og hun frygtede, at hun skulle hjem før tid. Det satte tanker i gang, for på det område var jeg rimelig forkælet, fordi jeg kom på ferie hvert år. Sådan var det ikke med alle, fik jeg øje på, siger Niclas Bekker Poulsen.

Han blev politisk aktiv som 16-årig, da han mødte en DSU'er (Medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, red.). Sammen startede de en afdeling op i Gundsømagle.

- Det var lidt en kontrastfyldt tid, fordi jeg gik på privatskole på Frederiksberg med en masse kendisbørn. De boede i store huse, mens jeg boede i Jyllinge i et 40 kvadratmeter stort hus, hvor der ikke var meget varme, siger Niclas Bekker, der valgte Socialdemokratiet på grund af deres fokus på at løfte fra bunden og samtidig have fokus på at skabe arbejdspladser, fortæller han.

Da Venstres Anders Fogh Rasmussen i 2007 genvandt statsministerposten, blussede den politiske interesse op igen. Niclas Bekker Poulsen var flyttet med sin familie til Tune og besluttede at kontakte den lokale partiforening.

- Jeg kunne ikke forstå den egoistiske tankegang, der går ud på mere til mig. Jeg var træt af at skælde ud på fjernsynet, og så tænkte jeg, at jeg måtte gøre noget. Efter to møder i partiforeningen blev jeg spurgt, om jeg ville stille op til kommunalvalget, siger han.

Store konsekvenser Det politiske engagement har haft store konsekvenser for Niclas Bekker Poulsen.

- Det var ved at koste ægteskabet på et tidspunkt, og det politiske arbejde har også kostet mig nogle karrieremæssige muligheder. Det tager en del tid at være byrådspolitiker og spidskandidat, fordi man er politiker udover sit job. Nogle gange må jeg sige nej til at se venner og familie. Man skal ville det. Når man er inde i det og er med til at gøre en forskel, bliver man suget ind i det. Det er vigtigt at have en åben debat med sin familie, og så skal man have et godt samarbejde med sin arbejdsgiver, siger Niclas Bekker Poulsen, der fortæller, at han og hans kone fandt sammen igen efter en seperationsperiode.

Han arbejder til daglig som faglig sekretær hos Dansk Metal og har en række ting, han gerne vil sætte fokus på i den kommende valgkamp og tiden efter valget. Blandt andet nævner han Hundige som et område i kommunen, hvor han synes, der mangler fokus.

- Der har været en tendens til, at når der skal laves noget nyt, skal det være i Greve, Karlslunde og Tune. Der mangler lidt fokus på Hundige. Greve Kommune skal ses som en helhed i stedet for, at det hele bliver set som små enheder. Det handler også om halkapaciteten, hvor der ikke er de samme muligheder i Hundige som i Tune, Karlslunde og Greve, siger Niclas Bekker Poulsen.

Han peger også på beskæftigelsesområdet som et fokuspunkt udover de kendte socialdemokratiske ønsker om højere normeringer i institutionerne og flere almene boliger.

- Beskæftigelsesområdet et enormt lovtungt og uigennemskueligt område. Vi skal være bedre til at se på, hvem der reelt har behov for hjælp. Vi bruger en enorm mængde penge på kontrol og administration og skal i stedet kigge på at hjælpe de mennesker, der har brug for det. Beskæftigelsesområdet er blevet koldt og kynisk, siger Niclas Bekker Poulsen og kommer med et konkret forslag til, hvordan nogle borgere kan få hjælp.

- Mange af dem, der har kontakt med kommunen, er i forvejen i en presset situation, og der har man ikke nødvendigvis overskud til at sætte sig ind i det hele. Der kan vi som kommune gøre det bedre ved blandt andet at have en borgerrådgiver, som borgerne kan kontakte og få hjælp hos.

Pragmatisk tilgang Når man er spidskandidat for det andetstørste parti i Greve, er der mange, som har en mening om ens personlighed. Niclas Bekker Poulsen fortæller, at der er rygter, som man ikke kan gøre noget ved. Enkelte gange har der været ubehagelig, personlig kritik af ham.

- Da vi skulle lukke en institution i Tune, var kritikken meget personlig, og der var meget. Det var meget ubehageligt og satte familielivet på spidsen. Til gengæld er kritik, der går på konsekvenser af beslutninger, værd at lytte på, siger Niclas Bekker Poulsen.

Han har lagt en strategi for, hvordan han vil profilere sig som politiker. Den går ud på at tale ordentligt til modspillerne i byrådet.

- Vi skal holde os til det faglige og ikke sætte tillægsord på personer. Vi har en særlig forpligtelse til at tale ordentligt om hinanden - også dem, vi er uenige med. Jeg er pragmatisk til fingerspidserne og vil ikke være konfrontatorisk, siger Niclas Bekker Poulsen, der forklarer, at han bruger de sociale medier meget. Her opfordrer han ofte borgere til at invitere ham på kaffe for at tale om politik. Det har cirka 20 borgere gjort, og det giver mulighed for at komme tættere på borgerne, mener han.

Han erkender, at den 'ikke-konfrontatoriske' strategi kan koste stemmer, som han måske ellers ville få, hvis han var mere aggressiv. Et eksempel på det er debatten om Askerød, der for nylig igen figurerede på den årlige ghettoliste.

- Der lød det fra flertalsgruppen (med Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, red), at vi ikke skal have almene boliger, fordi vi ikke skal have flere ghettoer, men vi har altså 40 almene boligforeninger i kommunen, der fungerer fint. Det er lidt ufint at hive ét eksempel frem og bruge det som argument. Det er en Christiansborg-retorik, som jeg ikke vil gå med på, siger han.