Politiet har i øjeblikket tre jobopslag, hvor man søger efter skarpe analytikere til politiets Særlig Efterforskning Øst, der har til huse i Karlslunde. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Politiet opruster på IT-efterforskning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet opruster på IT-efterforskning

Sydkysten - 21. juli 2017 kl. 07:11 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man er godt og grundigt træt af bandekriminalitet og andre større ulovligheder og har lyst til et nyt job i lokalområdet, er det nu, man skal slå til. Politiet har nemlig i øjeblikket tre jobopslag, hvor man søger efter skarpe analytikere til politiets Særlig Efterforskning Øst, der har til huse i Karlslunde. Fælles for alle tre jobs er, at man skal hjælpe politiet med at identificere og anholde centrale personer i den organiserede kriminalitet og samtidigt udvikle politiets efterforskning af kriminalitet ved hjælp af IT.

Den ene af de tre stillinger henvender sig til eksempelvis journalister, bibliotekarer eller andre med erfaring i at søge informationer fra åbne kilder på nettet og omsætte det til konkrete analyser og anbefalinger.

- For at kunne lykkes i jobbet, har du indgående forståelse for, hvordan de forskellige sociale medier fungerer, hvem der bruger hvilke, deres fordele og ulemper, samt hvordan man kan indhente og bruge dataen i vores arbejde, står der endvidere i jobbeskrivelsen.

Det andet stillingsopslag henvender sig til folk med eksempelvis en kandidatuddannelse i antropologi, sociologi eller samfundsvidenskab kombineret med kriminologi. I dette job består hovedopgaven i systematisk og målrettet at indsamle og analysere informationer fra "flere forskellige informationskilder" med henblik på at afdække trends og kriminalitetsmønstre.

- Dine analytiske resultater og rapporter er stærkt medvirkende til at kvalificere politiets beslutningsprocesser og prioriteringer. Nogle af dine opgaver kræver, at du arbejder med mere dybdegående analyser, andre at du skaber et hurtigt overblik på meget kort tid, står der om jobbet.

Det sidste af de tre jobs henvender sig til folk med erfaring i at analysere IT og teledata, ligesom man skal være i stand til analysere både big- og metadata samt at visualisere dem.

- Hvis du kan levere analyser på baggrund af big- og metadata som grundlag for at løfte bevisbyrden i forbindelse med en konkret straffesag eller at løfte vidensniveauet i vores efterretningsarbejde, så tilbyder vi dig en unik mulighed for at spille en central rolle i den faglige udvikling af området samt retsforfølgelsen af organiserede kriminelle, står der i dette jobopslag, der ligesom de to andre kan findes på politiets hjemmeside.

Har man lyst til at vide mere om jobbet, kan man sende en mail til en af politiets rekrutteringskonsulenter. Her skal man dog passe på: I opslagene står der udtrykkeligt, at hvis man sender selve ansøgningen til mailadressen, vil man ikke blive taget i betragtning til stillingerne. Alle stillinger har i øvrigt ansøgningsfrist den 31. juli.