Midt- og Vestsjællands får formentlig snart et nyt lokale i Greve Nord. Her skal forebyggelsesafdelingen ligge, og det vil blandt andet betyde, at politiet vil være mere synligt i gadebilledet.

Politiet bliver mere synligt i Greve Nord

Sydkysten - 07. september 2016 kl. 09:19 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sikkerhed: På mandagens byrådsmøde i Greve skulle politikerne tage stilling til et ønske fra Midt- og Vestsjællands Politi om at få lov til at leje lokaler på Greve Videnscenter.

Ingen af byrødderne havde indvendinger mod forslaget, som konkret går ud på, at Midt- og Vestsjællands Politi ønsker flere lokaler i kommunen. I øjeblikket har ordensmagten kontorer i Karlslunde, som rummer forebyggelsesafdelingen. Det er det kontor, som politiet har ønsket at rykke til Greve Nord, nærmere bestemt til Greve Videnscenter. På den måde mener Midt- og Vestsjællands Politi, at det vil være mere synligt i Greve Nord med en forebyggende indsats, mens lokalerne i Karlslunde bliver bibeholdt til en anden politiafdeling.

Administrationen i Greve Kommune har undersøgt muligheden og givet grønt lys til, at der justeres på de nuværende placeringer af kommunale medarbejdere på videnscentret.

Midt- og Vestsjællands Politi skal betale for eventuelle omkostninger til ombygning og indretning af de nye lokaler, hvis idéen bliver til noget. Byrådet besluttede mandag at give administrationen lov til at arbejde videre med udarbejdelse af en lejekontrakt mellem kommunen og politiet, mens borgmester Pernille Beckmann (V) fik mandag til at indgå lejekontrakten.

- Det er en glædelig ting for kommunen, fordi forslaget betyder, at politiet bliver mere synligt i Greve Nord, lød det fra borgmesteren, da byrådet havde stemt forslaget igennem.