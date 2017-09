Politidrab: Forsvarer er imod forvaring

Sådan lyder kravet fra mandens forsvarer, Ulrik Sjølin Pedersen, som denne netop har fremsat under sin procedure om strafudmålingen ved Retten i Glostrup.

En forvaringsdom betyder, at man bliver vurderet til at være så farlig for samfundet, at man ikke skal straffes, men sidde i en sikringsanstalt, hvor man første gang bliver undersøgt efter fem år og derefter hvert andet år.

- I en sag som denne har man lyst til at bure manden inde og knække nøglen, men det er ikke sådan, vi straffer i Danmark, sagde Ulrik Sjølin.

Tværtimod skal der straffes for at resocialisere, hvor man under fængselsopholdet langsomt opnår flere goder som for eksempel ledsaget og dernæst uledsaget udgang.

Ulrik Sjølin Pedersen mener desuden, at forvaring i dag er en alt for benyttet sanktion.