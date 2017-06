Se billedserie Han er uddannet fra Musikkonservatoriet i København og har siden 1980 stået i spidsen for Ishøj Musikskole og fra 2010 Ishøj Kulturskole. Nu har 65-årige Poul Rosenbaum valgt at gå på pension. Foto: Anders Dall

Pianisten, der foldede kulturen ud

Sydkysten - 27. juni 2017
Af Anders Dall

Siden 1980 har Poul Rosenbaum formet Ishøj Musikskole. Fra en musikskole, som tilbød lidt instrumentundervisning, satte han blandt andet fokus på orkesterundervisning og voksenundervisning med etableringen af Ishøj Musikforening. I 1990 var han med til at hente Musikalsk Grundkursus til Ishøj for næsen af andre interesserede musikskoler. Kurset forbereder elever til konservatoriet og var det første, som landede øst for Storebælt. Derudover dirigerede han samlingen af musik, dans, drama og billedkunst, da Ishøj Musikskole i 2010 flyttede i nye lokaler og blev til Ishøj Kulturskole. Det er dog ingen af disse initiativer, som først dukker frem på nethinden, når Poul Rosenbaum ser tilbage på 37 år som leder af Ishøj Kulturskole. I stedet betoner han et særligt øjeblik, som for ham illustrerer, hvad der har drevet ham som leder - nemlig muligheden for at påvirke både unge og ældre i en positiv retning ved hjælp af musik.

- Det er rigtig meningsfuldt og en stor fornøjelse, når jeg til sommerkoncert siger: Nu har I sommerferie, men instrumenterne har ikke sommerferie. Tag bare lige violinen ud af kassen, tag fløjten ud af posen, tag celloen ud af kassen, hvad det nu er, og så tag det lige frem og spil lige det stykke, som du kan godt, fortæller han og uddyber:

- Så griner de (eleverne, red.) og siger: Nåh, det er bare noget, han siger. Men jeg tror alligevel, det virker, når jeg, som de alle sammen kender, og som har været på skolen i 37 år, og som står for det, som vi har fået skolen i fællesskab til at blive, siger det, så tror jeg, det har en lidt kraftigere vaccinerende virkning. Det, synes jeg, er meningsfuldt.

SSP Poul Rosenbaum arbejder med et begreb inden for musikken, som han kalder SSP. Det står for selvtillid, samarbejde og performance, og det er værdier, som en kulturskole skal forsøge at give videre til eleverne, forklarer han.

- Det, en kulturskole kan, er at give eleverne en følelse af fællesskab. Det er det fine med kreativ undervisning. Det skal give livskompetencer og oplevelsen af, at man kan lære. Man oplever, at man kan og kan i fællesskab. Du behøver ikke at være god til regning, det er ren følelse og umiddelbar oplevelse. Den oplevelse af umiddelbarhed får eleverne ud af at beskæftige sig med kreativ indlæring, siger han.

Da Poul Rosenbaum i 1980 var færdig med sit klaverstudie på Musikkonservatoriet i København, og i den forbindelse blandt andet læste musik på Julliard School i New York, dukkede der et opslag op i avisen med en stilling som leder af Ishøj Musikskole. Poul Rosenbaum havde på det tidspunkt allerede givet klaverundervisning i København, men søgte nye tilgange til at undervise. Han har altid opfattet det pædagogiske og det udøvende element inden for musikken som to sider af samme sag, og han så muligheder i at være leder og sætte ideer i søen samtidig med at være professionel musiker. Det illustrerer året 1980 ved, at Poul Rosenbaum både udgav sin debutplade på vinyl og sagde ja tak til jobbet som leder af Ishøj Musikskole.

Projekterne Med jobbet som musikleder tegnede han konturerne til en musikskole med allerede nævnte initiativer, som han løbende skulle forsøge at overbevise kommunen om at støtte og realisere.

- Jeg har det bedst med, at tingene udvikler sig. Det skal helst være anderledes i morgen, end det var i dag. Det er sjovere at vågne op til at lave noget nyt. Jeg har altid kastet mig selv og skolen ud i større eller mindre projekter, og normalt har der været opbakning til det, fortæller han.

Ifølge Poul Rosenbaum har kommunen i høj grad støttet op om kulturlivet i Ishøj. Det var da også daværende borgmester Per Madsen (S), som modsat andre interesserede kommuner satte alle kræfter ind på at følge musiklederens forslag om at få Musikalsk Grundkursus til Ishøj i 1990 som det fjerde sted i Danmark.

- Per Madsen gik all inn og sagde: Den tager vi. Det hænger også sammen med Ishøj Byråds enorme vilje til, at man ville have uddannelse og kultur i Ishøj, fortæller Poul Rosenbaum.

Ligesom den 65-årige musikleder siger farvel til Ishøj, så må kommunen og kulturskolen også efter 27 år vinke farvel til Musikalsk Grundkursus som led i en større centraliseringsmodel i MKG-regi.

- Jeg er ked af det på de unges vegne. Ishøj har udviklet programmer, som de andre ikke har, fortæller Poul Rosenbaum om lukningen af det, som i daglig tale hedder MGK Ishøj.

Ny fase Overordnet set har der gennem de sidste 37 år dog været flere plusser end minusser. Foruden at føre Ishøj Musikskole ind i nye rammer med etableringen af Ishøj Kulturskole stiftede han i 2002 Øresundssolistkonkurrencen for danske og svenske musikere. Et projekt som startede med kommunale midler, men som nu står på egne ben som selvstændig forening. Poul Rosenbaum fortsætter som leder af projektet, som fremover også kommer til at inkludere både tyske og kinesiske deltagere. Derudover kan han også se tilbage på 37 år med koncerter og over 25 udgivelser som professionel pianist både i Danmark og i udlandet, og den gren af musikken siger han ikke farvel til.

- Det bliver en ændring, men jeg føler ikke, at jeg forlader noget. Jeg føler faktisk, at jeg går ind i en ny fase. Jeg fortsætter med at gøre det, som jeg hele tiden har gjort, som er at lære og formidle læring og kommunikere. Jeg fortsætter med en række arrangementer, Øresundssolistkonkurrencen og min egen koncertvirksomhed med rejser og indspilninger. Det centrale er at kommunikere, påvirke hinanden og udvikle sig, sådan at den udvikling, man selv føler, er så væsentlig, at det viser man også i kraft af sit eksempel og kommunikerer videre til andre.