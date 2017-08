Pernille Højmark er en af ambassadørerne for stafetten, fordi hun med sin personlige baggrund kan bidrage til at skabe håb og til at nedbryde tabuer omkring sygdom og død. Foto: Lukas Klarlund

Pernille Højmark mistede sin mor som 21-årig

Sydkysten - 16. august 2017

Sådan siger skuespilleren og sangerinden Pernille Højmark, som er med til afslutningen på Stafet For Livet på Mosede Fort, hvor hun blandt andet sender fighterne ud på den sidste runde.

Pernille Højmark er en af ambassadørerne for stafetten, fordi hun med sin personlige baggrund kan bidrage til at skabe håb og til at nedbryde tabuer omkring sygdom og død.

Da hun var bare 21 år, mistede hun sin mor til kræften, og siden har hun også oplevet, at mennesker i vennekredsen er blevet ramt.

- Da min mor var døende af kræft, lå hun på enestue på det nu nedlagte Finsens Institut. Vi var der ofte og besøge hende, men personalet fortalte, at det dengang var meget almindeligt, at specielt syge kvinder lå meget alene. Familien kom kun kort og stod og trippede, og så var de ude af røret igen. Det gjorde et stort indtryk på mig, fortæller Pernille Højmark og glæder sig over, at meget heldigvis er ændret siden da.

- Når livet et svært, så tror jeg, det er meget vigtigt, at man oplever, at man ikke står helt alene, og at der er andre omkring en. Selvfølgelig ens nærmeste, men også andre i samme eller lignende situation. Stafet For Livet er netop en vej ud af ensomheden og ind i et fællesskab. Det vil jeg gerne støtte som ambassadør.