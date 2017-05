Palle væltede ned over ben

Mandag morgen ved ottetiden blev der slået alarm fra en byggeplads på Trylleskov Allé i Solrød, hvor en mand var kommet i klemme under en palle med vinduer. Det viste sig, at en 22-årig mand fra Holbæk assisterede med aflæsning af nye vinduer stående på en palle, som blev løftet ned fra en lastbil. Pludselig faldt pallen ned over den 22-åriges ene ben, som brækkede ved uheldet. Arbejdstilsynet blev underrettet om ulykken, således at politiet og Arbejdstilsynet i fællesskab kan få klarlagt, om nogen kan drages til ansvar for ulykken.