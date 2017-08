Påsat skolebrand: Politiet søger vidner

Københavns Vestegns Politi har i efterforskningen talt med en række vidner, men har brug for flere. Vidner har oplyst, at der befandt sig personer i en træhytte, som ligger ved en bålplads, ved siden af skolen den pågældende aften. Disse personer vil politiet gerne i kontakt med. Politiet vil også gerne have kontakt til de personer, som samme aften ca. kl. 22.00, spillede fodbold ved skolen. Begge persongrupper kan have gjort iagttagelser, som kan være vigtige for sagen.