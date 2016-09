Se billedserie En pårørende til en beboer på Plejecentret Nældebjerg klager over, at der er for lidt personale, at personalet virker stresset, og at der mangler penge til plejehjemmet. Foto: Janus Spøhr

Send til din ven. X Artiklen: Pårørende til beboer på plejehjem: Der er for lidt personale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pårørende til beboer på plejehjem: Der er for lidt personale

Sydkysten - 08. september 2016 kl. 14:45 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad skal personalet gøre, hvis en beboer får hjertestop, mens en anden er ved at blive skiftet?

Det spørgsmål stiller Rolf Sørensen, en borger i Greve, sig selv. Rolf Sørensens far har de seneste seks år boet på Plejecenter Nældebjerg, og han mener, at tiden til de ældre og bemandingen de seneste par år har været nedadgående.

- Der er 22 beboere på min fars afdeling på første sal efter klokken 15 i weekenden, og der er én ansat til at passe dem alle sammen. Er der en, der skal på toilettet, skal personalet kalde efter en anden på en af de andre etager, hvor der er to ansatte personalefolk, siger Rolf Sørensen.

- Det kan ikke være rigtigt, at der ikke er flere ansatte. Hvis en får et hjertestop, bliver der jo kaos, og hvem skal så passe på de andre beboere, fortsætter Rolf Sørensen.

Han forklarer, at situationen giver utryghed og mener samtidig, at han kan mærke på personalet, at det føler sig stresset.

Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti er formand for social- og sundhedsudvalget i Greve. Hun vil undersøge sagen.

- Jeg har ikke kendskab til, at der skulle være særlige kritikpunkter på et bestemt plejehjem. Jeg vil se på, om det har noget på sig. Selvfølgelig skal man kunne spørge om noget og få et ordentligt svar, siger Liselott Blixt og forklarer, at der er tidligere eksempler på, at pårørende har haft ret i deres kritik, og der efterfølgende er blevet gjort noget ved problemet.

- Selvfølgelig skal der være tid til beboerne, siger Liselott Blixt, der afviser, at der er sparet på ældreområdet i Greve Kommune de seneste par år.

Det er ellers den fornemmelse, Rolf Sørensen har.

- Jeg føler, at der skal spares i kommunen og kan se, at der er penge nok, for kommunen vil gerne bruge penge på en petanquehal. Det virker ikke til, at man vil bruge penge på gamle, syge og handikappede mennesker. Det, synes jeg, er forkert. Det er de ældre, der har været med til at betale gennem den skat, de har betalt, så hvorfor skal de ikke også have det godt, når de bliver gamle, siger Rolf Sørensen.

Ifølge Liselott Blixt kan man ikke sammenligne kommunens investering i opførelse af en petanquehal med løbende udgifter på ældreområdet.

- En petanquehal er en engangsudgift, og det gælder om at holde de ældre aktive for at sundhedsfremme og forebygge. Vi forsøger at sørge for, at man kan være rask og klare sig selv så længe som muligt. De 10 millioner kroner, som en petanquehal koster, vil være en dråbe i vandet på en plejeområdet, men det kan ikke hjælpe noget i fremtiden.

Ikke penge nok

Rolf Sørensen ønsker, at Greve Kommune bruger flere penge på ældreområdet.

- Der mangler en kærlig hånd på kinden og noget tid til omsorg. Personalet skal se, at min far tager sin medicin, men nogle gange går de bare alligevel, siger han.

Liselott Blixt fortæller, at kommunen ikke har råd til at bruge de penge, som den ellers gerne vil på ældreområdet.

- Vi kan ikke gøre andet end det, vores pengepung rækker til, og ansætter vi flere folk på plejehjemmene, skal pengene tages fra blandt andet skolebørnene. Vi må ikke overskride servicerammen, og vi kan ikke give al den hjælp, vi gerne vil, for så bliver vi straffet af regeringen. Det kan borgerne have svært ved at forstå, men sådan hænger det sammen, siger hun og forklarer samtidig, at det nuværende antal ældre om fem år vil være 2,6 gange så højt som i dag.

Rolf Sørensen ærgrer sig.

- Jeg har tit set, at gulvet er beskidt, når jeg kommer på besøg på Nældebjerg. Jeg kan mærke, at rengøringen ikke er, som den har været. Det er synd for beboerne, at de bor i møg. De bor altså i etværelseslejligheder, hvor de sover, spiser og slapper af. Nogle gange tager jeg en kost og gør rent, fordi jeg ikke kan holde ud at se på det. Rengøringen gør fint rent, når den er der, men de bør komme noget oftere, end tilfældet er nu, hvor de gør rent én gang om ugen, siger Rolf Sørensen, der er frivillig på plejehjemmet og efterlyser regler for, hvad han må og ikke må.

- Det er deres opgave at finde ud af, hvad de vil og kan hjælpe med, men det er klart, at de ikke skal bade nogen eller skifte bleer. Frivillige skal være flødeskummet, de skal ikke være en del af plejen, siger Liselott Blixt.