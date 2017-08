Påkørt af 77-årig spritbilist

Tirsdag eftermiddag ved 17-tiden skete et færdselsuheld på Jersie Strandvej i Solrød med to bilister impliceret. Politiet fik kontakt til en 77-årig kvinde fra Solrød Strand, som under kørsel i sin personbil i sydlig retning frem mod rundkørslen ved Parkvej havde over, at den forankørende personbil ført af en 30-årig mand fra Solrød Strand var standset. Hun påkørte derfor hans bil med lettere materiel skade til følge. Da den 77-årige var spirituspåvirket under kørslen, blev hun kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Ingen af de implicerede kom til skade ved uheldet.