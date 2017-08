Overfaldet af indbrudstyv med koben

Manden bliver beskrevet som omtrent 40 år gammel, østeuropæisk af udseende, 175-185 centimeter høj og kraftig af bygning.

Han var brun i huden og havde sort, kronraget hår.

Han var iført mørkt tøj og medbragte en sort rygsæk. Den anden mand bliver beskrevet som cirka 30 år gammel, 180-185 centimeter høj og almindelig af bygning.

Ligesom den anden mand var han brun i huden, havde sort, kronraget hår og var iført mørkt tøj.

Det lykkedes ikke politiet at finde frem til gerningsmændene, men politiet søgte med hunde i nærheden af villaen for at sikre spor. Politiet oplyser, at de meget gerne vil i kontakt med vidner, der har set eller hørt noget i relation til sagen. Politiet kan kontaktes på 114.



