Overdækning får Christiansborgs opmærksomhed

Sydkysten - 02. juni 2017

Selv om Venstre og Enhedslisten i Ishøj Byråds forslag om en delvis overdækket motorvej på strækningen mellem Lille Vejleå og Store Vejleå i Ishøj møder sympati fra Venstres og Enhedslistens transportordførere på Christiansborg, så kommer Transport, Bygnings- og Boligudvalget næppe foreløbig til at afsætte de fornødne midler til at bakke op om det.

I sidste uge var Venstre og Enhedslistens tre medlemmer fra Ishøj Byråd til møde i udvalget for at præsentere deres forslag om at dæmpe støjen fra motorvejen med en delvis overdækket motorvej som alternativ til den støjvold, som flertallet i byrådet hælder til. Det skal ske for at dæmpe den støj, der i dag belaster cirka 1830 boliger langs den pågældende motorvejsstrækning.

Tanken bag forslaget fra Venstre og Enhedslisten er at reducere støjen fra den 6-sporede motorvej ved at overdække to tredjedele af strækningen, mens den nord-vestlige side ud mod industriområdet holdes åbent. Det frigiver plads til at bygge boliger på selve overdækningen, anlægge stier eller rekreative parker, som Ole Beckmann (V), Lennart Nielsen (V) og Ole Wedel-Brandt (EL) tidligere har udtalt i Sydkysten.

Udfordring Det er dog på pengesiden, at den store udfordring ligger. Projektet koster ifølge forslagsstillerne nemlig groft sagt mellem 1,4 milliarder og 2,2 milliarder kroner, og det vil blandt andet kræve medfinansiering fra staten, hvor kassen i øjeblikket er tom til nye anlægsprojekter. Det forklarer transportordfører fra Venstre, Kristian Pihl Lorentzen.

- Jeg forstår godt, at man lokalt vil have støjen dæmpet, men der er ingen penge, og det er et ret bekosteligt forslag. Ideen er sympatisk, men vi har ingen penge til at prioritere det inden for de næste år, siger han.

Transportordføreren nævner, at staten blandt andet har kastet penge i at finansiere Frederikssundsmotorvejen og forbedre Helsingørmotorvejen, og at det set i lyset af disse og andre påtrængende opgaver ikke er muligt at love penge til en motorvejsoverdækning i Ishøj.

- Jeg glæder mig over, at regeringen i sin 2025 plan har afsat 27 milliarder til infrastruktur frem til 2025, men de forhandlinger er slet ikke startet, og det går der måneder med. Der skal være penge at fordele, og det er der ikke nu. Først fra 2020-2021 er der penge at bruge, siger han.

2020 Hos Venstre i Ishøj er Lennart Nielsen ikke overrasket over trafikordførerens udmelding.

- Jeg tænker, det skal man sige til et forslag, der koster 1,4 milliarder kroner, men når man tænker på de resultater, man kan opnå, så bør man overveje det, siger Lennart Nielsen og hæfter sig ved, at landspolitikerne igen fra 2020 kan fordele penge til at forbedre infrastrukturen. Til den tid vil det ifølge lokalpolitikeren være ligeså relevant at bringe forslaget i spil igen ligesom muligheden foreligger for blandt andet at ansøge EU's strukturfonde om midler til projektet.

At forslaget kan komme i betragtning, når folketingspolitikerne fra 2020 skal fordele penge til nye infrastruktur-projekter, ser Enhedslistens transportordfører på Christiansborg Henning Hyllested som udgangspunkt positivt på. Særligt, hvis det kan lykkes at skaffe finansiering gennem EU's strukturfonde, Realdania og energiselskaber, som Venstre og Enhedslisten i Ishøj har præsenteret i deres forslag.

- Jeg vil sige, hvis alt det kan lade sig gøre, er det rigtig godt, men det er ikke noget, vi fra Enhedslisten er villige til at bruge alt for mange penge på, siger Henning Hyllested. Han kalder også forslaget for sympatisk og et forsøg på at tænke nyt i forhold til støjdæmning. Han synes især godt om muligheden for at bygge boliger eller anlægge parker og solceller oven på overdækningen.

- Selve ideen er hammer god, og det synes jeg, vi skal kigge på, men der skal findes midler, og det skal partierne regne ind, når de vil have alt deres asfalt og motorveje, siger Henning Hyllested.

Han slår dog samtidig fast at Enhedslistens prioritet ligger i at investere i den kollektive trafik fremfor motorveje og støjværn.

- Hvis valget står mellem at bruge penge på kollektiv trafik, som vi går ind for, og udbygning af motorveje og støjværn, så foretrækker vi kollektiv trafik.

Tilbage i Ishøj forklarer Lennart Nielsen, at han sammen med Ole Beckmann og Ole Wedel-Brandt nu afventer ministerens svar på deres forslag. Allerede på byrådsmødet på tirsdag skal de dog formentlig tage stilling til forslaget om etablering af en støjvold, som flertallet i byrådet har stillet for at reducere støjen fra den omtalte motorvejsstrækning. Det har Venstre og Enhedslisten endnu ikke besluttet, om de vil bakke op om.

- Det er symbolpolitik det her. Det er ikke noget, der gør Ishøj støjfri, siger Lennart Nielsen om Socialdemokratiets forslag.

Han mener ikke, at støjvolde og støjafskærmning er løsningen, men er enig i, at der skal gøres noget ved støjen.