Se billedserie Museumsdirektør Christian Gether kan se tilbage på et år, hvor Arken indviede Kunstens Ø, der placerer Arken på en Ø omgivet af vand. I 2016 vandt Arken Ishøjs Kommunes Arkitekturpris for netop etableringen af Kunstens Ø. Arkivfoto: Anders Dall

Over 300.000 besøgte Arken i 2016

Sydkysten - 05. januar 2017 kl. 11:24 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2015 kunne Kunstmuseet Arken i Ishøj juble over et besøgstal på cirka 254.000. Museet sluttede året med at starte udstillingen med den danske kunstner Gerda Wegener, og den udstilling har været så populær, at den har strakt sig hele vejen gennem 2016 og bidraget til, at Arken sidste år nåede et besøgstal på 305.000. Det forklarer Christian Gether, der er museumsdirektør på Arken.

- Vi er enormt glade og stolte over, at over 300.000 har besøgt Arken, men det handler ikke kun om besøgstal. Det handler ligeså meget om kvaliteten af besøget, siger Christian Gether og fortsætter:

- Gerda Wegener udstillingen har været ekstremt populær, og så har det været utrolig gavnligt, at vi fik indrettet udstillingen, efter at vi fik nys om, at der ville komme den her fim "Den danske pige". I øjeblikket er der meget fokus på transkønnethed, og der var Gerda Wegener udstillingen et indspark i den debat. Den var super aktuel.

Ifølge museumsdirektøren har udstillingen med Martin Bigum også trukket mange besøgende til museet. Udover malerier fra kunstnerens forskellige perioder, gav udstillingen også et indblik i den vestegnskultur, som Martin Bigum selv var en del af i 1970'erne og som kom til at præge hans kunst.

- Vi tænkte, at det var sjovt for 20-året for Arkens indvielse at vise en kunstner, der er fra Københavns Vestegn. De to ting (Gerda Wegener og Martin Bigum red.) har virkelig gjort, at mange har besøgt Arken.

Kunsten går nye veje

Det var ikke kun på besøgssiden, at Arken markerede sig i 2016. I starten af året indviede de Kunstens Ø, som placerer museet på en ø omgivet af vand med broer ind til selve museet, og i december gav Realdania og Ishøj Kommune grønt lys til at bidrage økonomisk til en kunststi, der skal binde Ishøj Station sammen med Arken ved hjælp af forskellige former for kunstinstallationer. Tanken er at integrere kunst i den arkitektoniske udformning af stien, og det giver mulighed for at sprænge rammerne for den traditionelle museumsoplevelse, forklarer museumsdirektøren.

- Det er helt fantastisk. Det er vores forsøg på at række ud og sige: Kunstoplevelsen skal allerede starte på Ishøj Station, siger Christian Gether og uddyber:

- Når en museumsoplevelse er bedst, kan det være en sjælerystende oplevelse, og det kan give et nyt perspektiv på tilværelsen. Vi vil gerne være med til at sætte en ny dagsorden for, hvordan man kan udvikle kvaliteten på et museum.

Inden kunststien formentlig kommer til at stå klar i 2019, kan besøgende på Arken blandt andet se frem til et program for 2017, der byder på hyperrealistiske skulpturer. Det sker med udstillingen "Gys! Er den levende?". Senere på året blændes der op for en udstilling med Michael Kvium, der kommer med helt nye værker til udstillingen.