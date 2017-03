Se billedserie Det er her på hjørnet af Greve Strandvej og Jerismosevej, at det omdebatterede byggeri skulle ligge, hvis det bliver til virkelighed. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Omdebatteret lokalplan er nu i høring

Sydkysten - 07. marts 2017 kl. 16:11 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede før høringsperioden gik i gang, har »Forslag til lokalplan nr. 12.47 - Strandvejsområdet i Greve« skabt debat blandt naboer såvel som politikere i Greve Kommune.

I fredags, den 3. marts, gik høringsperioden officielt i gang, og det betyder, at borgerne nu kan se forslaget på kommunens hjemmeside under »planer i høring« og give deres mening til kende.

Debattens omdrejningspunkt har været et forslag om at tillade et byggeri i fire etager på hjørnet af Greve Strandvej og Jerismosevej, hvor der i dag ligger en parkeringsplads.

I Sydkysten den 21. februar kunne man læse om det foreslåede projekt, som ifølge idémændene bag skal bruges til nye lokaler til Nykredit i stueetagen og i alt 10 lejligheder på anden, tredje og fjerde etage.

I udkastet til lokalplanforslaget var der i første omgang lagt op til at tillade et byggeri i 15 meters højde, men i det endelige lokalplanforslag, som blev sendt i høring i fredags, er den tilladte byggehøjde på grunden sat ned til maks. 14 meter. Det sker, efter virksomhederne bag projektet, ejendomsselskabet Jacobsen Bolig og DanaForm arkitektfirma, har meldt ud, at byggeriet godt kan etableres med en højde på cirka 13,5 meter.

Flere naboer til grunden, hvor byggeriet skulle stå, hvis det bliver til virkelighed, har dog været skeptiske over for højden på byggeriet, som de frygter vil være ødelæggende for området og generende for naboerne. De fleste andre steder på strandvejen er den maksimale byggehøjde nemlig 10,5 meter.

Høringsperioden for »Forslag til lokalplan nummer 12.47 - Strandvejsområdet i Greve« varer frem til den 28. april 2017, og der afholdes desuden et borgermøde i sagen, hvor man får mulighed for at høre mere om projektet og give sin mening til kende.