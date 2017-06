Nyuddannet student: Det føles uvirkeligt

Rundt omkring ham står hans forældre, Jadranka og Sasha, og både Sydkysten Gymnasiums rektor Lene Gammelgaard Müller og vicerektor Susanne Strange er tilstede for at lykønske med blomster og markeringen af, at Jovan Andreas Todorovic er den første stx-student, der mandag formiddag får studenterhuen på.

- Jeg fik at vide, at jeg var den første, der fik huen på, men det er ikke noget, jeg har tænkt over. Det er ikke det vigtigste at være den første, fortæller hovedpersonen selv, der har svært ved at sætte ord på, at tre års studietid nu kulminerer med at blive student og få huen på hovedet.