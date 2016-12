Se billedserie Bebyggelsen forventes klar til indflytning i foråret 2018. Vangeleddet skal ligge i Hundige Øst - nærmere bestemt Vangeleddet 9 - og vil bestå af 24 individuelle boliger på 65 kvadratmeter med tilknyttede kontorer og fællesarealer. Foto: Anne Pihl Rasmussen

Nyt botilbud til voksne

Sydkysten - 30. december 2016

Vangeleddet. Sådan heddet et nyt botilbud for voksne med udviklingsforstyrrelser, som Greve Kommune bygger i de kommende to år. Bebyggelsen forventes klar til indflytning i foråret 2018.

Vangeleddet skal ligge i Hundige Øst - nærmere bestemt Vangeleddet 9 og vil bestå af 24 individuelle boliger på 65 kvadratmeter med tilknyttede kontorer og fællesarealer. Boligerne bliver indrettet, sådan at 24 voksne med udviklingsforstyrrelser kan bo der med egen indgang, og samtidig have adgang til de medarbejdere og fællesområder, der er i bebyggelsen.

Byrådet har valgt entreprenør Strømberg & Sahl til at stå for byggeriet, og kort efter mødtes ledere af kommunen og entreprenør for at skrive under på kontrakten.

- Jeg ser frem til at vores voksne med udviklingsforstyrrelser ikke behøver at blive sendt ud af kommunen og dermed væk fra deres familier, venner og vante rammer. Med Vangeleddet går et stort ønske i opfyldelse, siger Pernille Beckmann (V), borgmester i Greve.