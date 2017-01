Se billedserie Ishøj Kommune har sendt driften af Ishøj Fællesantenne i udbud. En ny aftale skal give Ishøjborgerne mulighed for at vælge mellem flere indholdsleverandører af tv, internet og IP-telefoni, oplyser Ishøj Kommune i en pressemeddelelse. Pressefoto

Nye tider for Ishøj Fællesantenne

Sydkysten - 31. januar 2017 kl. 13:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medlemmer af Ishøj Fællesantenne får senest ved udgangen af 2017 for første gang ­mulighed for at vælge mellem tre leverandører af tv, internet og IP-telefoni. Den nuværende aftale med YouSee om drift, service og levering af indhold giver eneret til brug af antennenettet, men den aftale udløber den 31. maj. Det er årsagen til, at det nu er muligt at lukke op for 1-2 leverandører mere, der fremover kan leje sig ind hos den leverandør, der skal stå for driften af antenneanlægget. Det oplyser Ishøj Kommune i en pressemeddelelse.

- Det ligger byrådet meget på sinde, at Ishøj Fællesantenne fungerer godt for alle borgere og virksomheder. Kommunen har i næsten 40 år sørget for fælles adgang til først tv og radio og senere også internet og IP-telefoni. I dag er cirka 85 procent af vores husstande tilsluttet Ishøj Fællesantenne. Også på det område har vi derfor et unikt og stærkt fællesskab i Ishøj. Det skal vi værne om, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp i pressemeddelelsen, hvor han uddyber:

- Vi vil gerne undgå at gentage nogle af fortidens fejl og følge med udviklingen ved at skabe en mere fleksibel løsning, der er målrettet borgernes behov. Ved at åbne op for flere leverandører, bliver der også konkurrence om kunderne og dermed flere valgmuligheder til gavn for os, der er medlem.

Borgermøde og høring

En høring fra den 9. februar til den 28. februar skal give Ishøjborgerne mulighed for at prioritere kravene til de leverandører, som skal levere indhold, men som altså ikke skal stå for selve driften af antenneanlægget.

Før høringen holder kommunen desuden et borgermøde for at informere om fremtiden for Ishøj Fællesantenne. Det sker den 8. februar kl. 17-19 i Ishøj Idræts & Fritidscenter, oplyser kommunen.

I den nye driftsaftale, der træder i kraft den 1. juni, bliver antennenettet opgraderet, og medlemmer skal ikke længere betale for en tv-grundpakke, hvis de ikke ønsker at modtage tv-kanaler gennem Ishøj Fællesantenne. Hvis du er tilsluttet antennenettet, betaler du fremover kun en fast leveringsafgift, mens du frit kan vælge, om du for eksempel ønsker en grundpakke. Den nye driftsaftale, der i øjeblikket er i udbud, gælder kun i fire år, hvor den nuværende er for en 8-årig periode, og det er Ishøj Byråd, der skal finde en leverandør, som skal stå for drift og service af antenneanlægget og levering af indhold. Når høringen er slut, kommer der endnu et udbud, hvor op til to ekstra leverandører får mulighed for at byde ind på levering af tv, internet og IP-telefoni.