Der har altid været stor interesse for at følge fuglelivet. Vi går i fire hold, så alle kan få et fint udbytte af turen ? og vi kommer også et smut op i det nye fugletårn.

Nyd nattergalenes sang

Der har altid været stor interesse for at følge fuglelivet. Deltagerne går i fire hold, så alle kan få et udbytte af turen, som også går et smut forbi det nye fugletårn.

Alle er velkomne til at gå med. Det koster 25 kr. at deltage og billetter kan købes i SuperBrugsen i Solrød Center fra mandag den 22. maj til og med onsdag den 31. maj. Tilmelding ved køb af billet er nødvendig. Der er maksimalt plads til 100 deltagere. Man skal huske en kikkert og tage fornuftigt tøj på - ikke mindst fodtøj. Da myggene også er ude for at høre nattergalen synge, anbefaler arrangørerne at medbringe myggespray.