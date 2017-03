Oliver Lerbech Petersen vil blandt andet arbejde for, at det bliver mere attraktivt for unge at blive boende i Solrød Kommune, mens de fx studerer i København.

Ny ung konservativ vil i byråd

- Jeg har været aktiv i Konservativ Ungdom i et års tid, og nu vil jeg også prøve kræfter med lokalpolitik, som interesserer mig meget, fortæller Oliver og løfter samtidig sløret for et par mærkesager:

- Jeg vil selvfølgelig henvende mig til mange af de unge vælgere, som også skal have en stemme i byrådet, og jeg vil blandt andet arbejde for, at det bliver mere attraktivt for unge at blive boende i Solrød Kommune, mens de fx studerer i København. Og så ligger kultur- og fritidsområdet mig meget på sinde. Vi skal sikre de bedst mulige rammer for børn og unges muligheder for at dyrke sport og andre fritidsaktiviteter, fordi det både er sundt for krop og netværk og sociale kompetencer.